Flertar, galantear, assediar

Situações parecem ter-se invertido: moças, agora, reclamam de “homens não serem mais os mesmos.” E rapazes queixam-se de moças quererem agir como homens. É a confusa transição de uma sociedade exaurindo-se em seus valores equivocados. Ainda na década de1990, um assessor do então candidato Bill Clinton, James Carville, já explicara a crise: “É a economia, estúpido”. E a estupidez atingiu povos, nações, vítimas do inesgotável apetite dos poderosos.

Mas, as queixas dos que anseiam por amores confundem-se com as de quem os encontra. A insatisfação humana é proporcional aos desejos ilimitados. Pois, somos seres desejantes. Filósofos há que dizem felicidade humana só ser possível se não mais houver desejos. Vai daí, o propósito daqueles que pregam o controle dos desejos para se chegar ao reino dos céus. Que, aliás, ninguém sabe onde se localiza... Seja lá o que for, no entanto, a ausência de desejo significa não mais ter vida. Ou não?

Desde ao despertar pela manhã, o ser humano tem desejo. De dormir mais um pouco, por exemplo. Ou de que o dia lhe seja propício. Ou de que o chefe ou o patrão não apareça. Tristeza. A escravização começa a partir do primeiro ditador: o relógio. De qualquer forma, não há vida sem desejo. E, entre os pensadores, satisfaço-me com o entendimento de Spinoza: “Desejo é a tristeza ligada à falta da coisa que amamos, do que é agradável.” Ponto final.