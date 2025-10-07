CT Paulo Camargo recebe medalhista paralímpica em evento dia 14

Bruna Alexandre alcançou um feito inédito para o esporte nacional ao se tornar a primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

A recordista paralímpica Bruna Alexandre, a maior medalhista brasileira de tênis de mesa da modalidade, com seis pódios (cinco bronzes e uma prata), será a estrela de um evento especial em Piracicaba. A celebração ocorre no CT Paulo Camargo Tênis de Mesa, na Rua Samuel Neves, 2389, Vila Independência, no dia 14 de outubro, às 19h. A programação inclui um treino aberto, sessão de autógrafos e uma homenagem à atleta.

Com mais de 40 anos dedicados ao tênis de mesa, o piracicabano Paulo Camargo é um nome de peso na modalidade, sendo o técnico recordista com cinco medalhas paralímpicas conquistadas (Rio 2016 e Paris 2024). Atualmente, ele foca na preparação de Bruna Alexandre para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A trajetória de Paulo Camargo

Formado em Educação Física pela Unimep, Paulo Camargo teve uma carreira de destaque como atleta, sendo jogador da Seleção Brasileira nas categorias infantil e juvenil, além de campeão brasileiro e sul-americano.

Na transição para a carreira técnica, seus feitos incluem ter sido técnico da Seleção Brasileira Olímpica de menores por mais de 15 anos e chefe de equipe na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007.

A migração para o esporte paralímpico ocorreu em 2013, quando foi convidado para ser técnico da Seleção Brasileira, na época atuava na FranTT em Piracicaba. "Fechamos o ciclo do Rio 2016 com as conquistas de três medalhas inéditas dos atletas da seleção brasileira paralímpica andantes, sendo duas de bronze e uma de prata."