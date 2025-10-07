Atleta piracicabano conquista ouro em preparação para Brasileiro

O atleta José Carlos Curti, representante da equipe de atletismo de Piracicaba, garantiu a medalha de ouro na prova dos 1.000 metros rasos (categoria C, 13 e 14 anos) durante a competição Pró-Atletismo. O evento foi realizado no Centro Olímpico Swiss Park, em Campinas.
VEJA MAIS:
- Saiba como comprar ingressos para a final entre XV x Primavera
- 'Frustração'; Moisés Egert desabafa após derrota do XV
- Piracicaba brilha no Campeonato Brasileiro de Atletismo Máster
A vitória ocorre em fase final de preparação de Curti para os Jogos Escolares Brasileiros. O atleta embarcará para Uberlândia (MG) na próxima segunda-feira (13), onde defenderá a Seleção Paulista na disputa dos 800 metros rasos. O Estado de São Paulo busca o pentacampeonato na modalidade.
A competição Pró-Atletismo, organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, reuniu cidades da região de Campinas e classificou os primeiros colocados para a Fase Final Estadual, que acontecerá em Sertãozinho, no início de dezembro. Piracicaba também teve outras atletas em evidência. Laura Marcussi e Jasminny Mathias conquistaram, respectivamente, o segundo e terceiro lugares nos 100 metros rasos, na categoria D (15 e 16 anos).
José Carlos Curti, Laura Marcussi e Jasminny Mathias são integrantes do Programa Desporto de Base (PDB), iniciativa da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, sob a orientação do professor Wellington Fraga.
Informações sobre as aulas gratuitas de atletismo oferecidas pela Prefeitura podem ser obtidas pelos telefones (19) 3433-4588 ou (19) 99797-0028.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.