Atleta piracicabano conquista ouro em preparação para Brasileiro

O atleta José Carlos Curti, representante da equipe de atletismo de Piracicaba, garantiu a medalha de ouro na prova dos 1.000 metros rasos (categoria C, 13 e 14 anos) durante a competição Pró-Atletismo. O evento foi realizado no Centro Olímpico Swiss Park, em Campinas.

A vitória ocorre em fase final de preparação de Curti para os Jogos Escolares Brasileiros. O atleta embarcará para Uberlândia (MG) na próxima segunda-feira (13), onde defenderá a Seleção Paulista na disputa dos 800 metros rasos. O Estado de São Paulo busca o pentacampeonato na modalidade.