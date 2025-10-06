Outubro Rosa e o Mosaico de Conscientização

Piracicaba e o interior paulista vestem o laço cor-de-rosa com um compromisso claro: transformar prevenção em rotina e salvar vidas. Outubro Rosa não é um simples marco no calendário, é política pública, informação correta e serviço acessível. Quando a sociedade se une ao poder público, o diagnóstico chega mais cedo, o tratamento começa a tempo e o futuro se amplia. É assim que a conscientização deixa de ser discurso e vira cuidado concreto, chegando a quem mais precisa.
A Carreta da Mamografia, do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde, é exemplo dessa ação efetiva. Em outubro, percorre regiões como Campinas, Sorocaba, Piracicaba e a Grande São Paulo com exames gratuitos pelo programa Mulheres de Peito.
Os resultados mostram avanço. Em 2024, as Carretas registraram aumento de 40% nos exames em São Paulo: 34.605, frente a 24.690 em 2023. Mais acesso significa mais diagnóstico precoce e melhor prognóstico. Para facilitar a vida das famílias, o itinerário pode ser consultado no site e no aplicativo do Poupatempo, disponíveis para Android e iOS. Em Piracicaba, seguirei acompanhando a agenda da Carreta e mobilizando unidades de saúde e lideranças comunitárias para ampliar a adesão. Prevenção salva vidas e reduz desigualdades.
A pauta do Outubro Rosa dialoga com uma agenda mais ampla de proteção às mulheres. O movimento SP Por Todas tem fortalecido a rede de acolhimento e autonomia: auxílio-aluguel para vítimas de violência, monitoramento de agressores por tornozeleira, aplicativo SPMulher Segura para acionamento imediato da polícia, novas salas 24 horas nas Delegacias de Defesa da Mulher, linhas de crédito e capacitação para geração de renda, expansão das Casas da Mulher Paulista com apoio psicológico e jurídico, além do protocolo Não Se Cale em bares, restaurantes e casas de show. É política pública transformando empatia em ação.
Também é essencial situar Outubro Rosa entre os meses coloridos de conscientização, que organizam informação, mobilizam a sociedade e derrubam tabus. No Brasil, Setembro Amarelo foca a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental, Novembro Azul convoca os homens ao cuidado com ênfase no câncer de próstata, Dezembro Vermelho combate o HIV/AIDS e o preconceito, Maio Amarelo chama atenção para a segurança viária e a redução de acidentes, e Abril Azul promove a compreensão e a inclusão de pessoas no Transtorno do Espectro Autista. Essas campanhas educam, incentivam o diagnóstico precoce e apoiam quem vive essas realidades.
Cada cor traz consigo uma causa vital, lembrando que saúde e bem-estar não cabem em um único mês. Juntas, essas campanhas criam uma rede de conscientização contínua, que orienta a população, fortalece a prevenção e dá visibilidade a temas que muitas vezes permanecem invisíveis no dia a dia.
Minha prioridade é simples e firme: campanha eficaz tem porta aberta, equipe preparada, dados transparentes e respeito ao cidadão. Na Assembleia Legislativa e ao lado dos nossos municípios, seguirei articulando com a Secretaria de Estado da Saúde para garantir a presença da Carreta, qualificar a atenção básica, reduzir filas e difundir informação clara. Conto com profissionais de saúde, gestores, imprensa e sociedade civil para ampliarmos essa corrente de cuidado. Que o laço cor-de-rosa nos lembre do essencial: prevenção é direito, cuidado é dever, e cada vida importa.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.