Outubro Rosa e o Mosaico de Conscientização

Piracicaba e o interior paulista vestem o laço cor-de-rosa com um compromisso claro: transformar prevenção em rotina e salvar vidas. Outubro Rosa não é um simples marco no calendário, é política pública, informação correta e serviço acessível. Quando a sociedade se une ao poder público, o diagnóstico chega mais cedo, o tratamento começa a tempo e o futuro se amplia. É assim que a conscientização deixa de ser discurso e vira cuidado concreto, chegando a quem mais precisa.

A Carreta da Mamografia, do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde, é exemplo dessa ação efetiva. Em outubro, percorre regiões como Campinas, Sorocaba, Piracicaba e a Grande São Paulo com exames gratuitos pelo programa Mulheres de Peito.

Os resultados mostram avanço. Em 2024, as Carretas registraram aumento de 40% nos exames em São Paulo: 34.605, frente a 24.690 em 2023. Mais acesso significa mais diagnóstico precoce e melhor prognóstico. Para facilitar a vida das famílias, o itinerário pode ser consultado no site e no aplicativo do Poupatempo, disponíveis para Android e iOS. Em Piracicaba, seguirei acompanhando a agenda da Carreta e mobilizando unidades de saúde e lideranças comunitárias para ampliar a adesão. Prevenção salva vidas e reduz desigualdades.