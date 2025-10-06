Relacionamentos abusivos: o que há por trás deles?

Nos jornais, internet ou TV, é comum nos depararmos com notícias de homens ciumentos matando mulheres ou se matando pelo fato de terem sido traídos ou por um término. Por outro lado, vemos também mulheres sendo diariamente desrespeitadas em vários sentidos, seja em relacionamentos “sérios” ou simplesmente por serem mulheres!

Nada natural nem aceitável nestes fatos: quem ama não faz sofrer nem mata. E a paixão? Quais as diferenças em tudo isso? Só cadeia é solução? O que está por trás de tudo isso?

Quero contribuir abordando da forma mais clara possível essas dúvidas e preconceitos - que precisam estar claros para todos – pois só assim conseguiremos iniciar, com eficácia, um movimento que reduza e em seguida acabe com esse cenário tão triste para todos os envolvidos.