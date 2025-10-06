Grande vitória do povo brasileiro

Costumo dizer que lutar sempre vale a pena. Lutando e se mobilizando, o povo brasileiro conquistou na quarta-feira, 1 de outubro, uma vitória histórica: a Câmara dos Deputados aprovou, com 493 votos favoráveis, num total de 513 deputados, o projeto do presidente Lula que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais e dá descontos para quem ganha até R$ 7,3 mil. Além disso, aprovou a taxação de 10% sobre os rendimentos dos 135 mil brasileiros mais ricos, providência necessária para financiar a isenção e o desconto que beneficiarão 10 milhões de contribuintes e 94 milhões de pessoas, considerando o total de familiares. O projeto segue para o Senado.

Não por acaso, essa grande vitória menos de 15 dias após a mobilização de mais de 50000 pessoas, considerando o total de participantes que foram às ruas nas principais capitais e grandes cidades brasileiras, pela soberania nacional, contra a anistia para os golpistas e pela chamada Pauta do Povo: isenção e descontos no IR, taxação dos mais ricos, fim da escala 6 X 1, redução da jornada de trabalho sem redução salarial.

As medidas aprovadas são fundamentais para a justiça social e tributária no nosso país. Os trabalhadores pagam sem impostos por meio de desconto nos holerites. A isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil significará para a grande maioria desses trabalhadores o equivalente a um 14º salário, somando-se o que se economiza mensalmente. Mais dinheiro no bolso do povo, que significará melhoria na qualidade de vida e também mais dinheiro circulando na economia, nos supermercados, no setor de serviços, nos pequenos comércios, enfim fazendo com que a economia possa crescer um pouco mais, gerar empregos e, no final do processo, retornar ao Estado por meio da arrecadação tributária.