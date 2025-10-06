A Sexualidade e a Dança

É interessante fazer essa relação entre a dança e a sexualidade. E quem faz essa relação é a amiga, psicóloga e terapeuta sexual, Arlete Gavranic:

“Na biodança, desenvolvida no século passado por Rolando Toro, havia a ideia de, utilizando-se da dança e de exercícios psicocorporais, alimentar e revigorar o corpo e a saúde geral, desbloqueando dificuldades psicoemocionais, como a timidez, fortalecendo a autoestima, a afetividade e até trazendo a (re)descoberta da sensualidade através de uma autoconfiança crescente.

Dançar exige que você sinta seu corpo, solte a rigidez, preste atenção aos estímulos, ao som, à parceria, ao espaço, ao ritmo, e que você se envolva com a música, de corpo e alma ou com o corpo e a emoção.

Para viver a sexualidade você também precisa de muito envolvimento, primeiro com você mesmo, é imprescindível que você conheça seu corpo, suas sensações, que saiba relaxar para desfrutar de prazer e tensionar e envolver esse corpo em tesão para seduzir e conduzir uma relação. É preciso que a pessoa se envolva com o seu ritmo corporal – preste atenção à sua respiração quando está relaxado(a) e quando está excitado(a) e veja como muda. Além disso, o ritmo de excitação é diferente de pessoa para pessoa, e conhecer esse ritmo corporal e as regiões que podem ser mais estimulantes e até mais fáceis ou rápidas para levar ao prazer é uma aprendizagem individual. Depois de se conhecer, a relação sexual pode ser um encontro diferente e até se tornar uma ‘dança’ deliciosa.