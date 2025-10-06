'Frustração'; Moisés Egert desabafa após derrota do XV

O jogo foi intenso e equilibrado, com domínio alternado. O XV ditou o ritmo na maior parte do tempo, porém, mesmo com a pressão constante, um chute no travessão e jogando com um a mais após a expulsão de Cleiton, o Alvinegro não superou a retaguarda do Tricolor e as defesas de Levy. Com isso, o Fantasma leva a vantagem mínima para o jogo da volta.

O XV de Piracicaba perdeu para o Primavera por 1 a 0, com gol de Brunão, no último domingo (5), pelo primeiro jogo da final da Copa Paulista. Agora, o Nhô Quim inicia preparação para o duelo da volta, no Barão da Serra Negra.

Ao final da partida, o técnico xvzistou sobre o duelo e revelou a frustração com a derrota. Para o treinador, o resultado justo seria de empate: “Pelo resultado, totalmente frustrante. Acho que o empate seria mais justo, se é que isso existe no futebol. Acredito que seria um empate pelo que construímos e pelos números. Sempre falo que o jogo é decidido por bola na rede.”, disse o treinador.

“A diferença neste jogo equilibrado foi que eles fizeram o gol. Tivemos oportunidades, mas faltou efetividade no final. Neutralizamos parte do jogo, mas o poder de decisão deles foi melhor.”, completou em entrevista ao portal TSP.

Egert ainda fez questão de ressaltar a dificuldade em jogar na casa do adversário e o problema com o horário, devido ao calor excessivo. “ Jogar aqui não é fácil, três da tarde, para mim, devia ser proibido jogar três horas da tarde, para mim é horário de sub-20, jogar de manhã, jogar 15 horas da tarde, para mim é horário de sub-20, acho que o profissional tem que ter um horário mais definido”, completou.