'Frustração'; Moisés Egert desabafa após derrota do XV

O XV de Piracicaba perdeu para o Primavera por 1 a 0, com gol de Brunão, no último domingo (5), pelo primeiro jogo da final da Copa Paulista. Agora, o Nhô Quim inicia preparação para o duelo da volta, no Barão da Serra Negra.
O jogo foi intenso e equilibrado, com domínio alternado. O XV ditou o ritmo na maior parte do tempo, porém, mesmo com a pressão constante, um chute no travessão e jogando com um a mais após a expulsão de Cleiton, o Alvinegro não superou a retaguarda do Tricolor e as defesas de Levy. Com isso, o Fantasma leva a vantagem mínima para o jogo da volta.
Ao final da partida, o técnico xvzistou sobre o duelo e revelou a frustração com a derrota. Para o treinador, o resultado justo seria de empate: “Pelo resultado, totalmente frustrante. Acho que o empate seria mais justo, se é que isso existe no futebol. Acredito que seria um empate pelo que construímos e pelos números. Sempre falo que o jogo é decidido por bola na rede.”, disse o treinador.
“A diferença neste jogo equilibrado foi que eles fizeram o gol. Tivemos oportunidades, mas faltou efetividade no final. Neutralizamos parte do jogo, mas o poder de decisão deles foi melhor.”, completou em entrevista ao portal TSP.
Egert ainda fez questão de ressaltar a dificuldade em jogar na casa do adversário e o problema com o horário, devido ao calor excessivo. “ Jogar aqui não é fácil, três da tarde, para mim, devia ser proibido jogar três horas da tarde, para mim é horário de sub-20, jogar de manhã, jogar 15 horas da tarde, para mim é horário de sub-20, acho que o profissional tem que ter um horário mais definido”, completou.
Durante o duelo, o zagueiro do XVzão, Luiz Gustavo precisou ser substituído após passar mal por conta da alta temperatura. Moisés também falou sobre o estado do defensor e tranquilizou a torcida. “ele passou mal durante o jogo, possivelmente pelo calor. Teve tonturas e um princípio de desmaio, mas já está medicado e tudo está em ordem.”
O jogo da volta entre XV de Piracicaba e Primavera irá acontecer no próximo sábado (11), no Barão da Serra Negra, às 18h. Para ser campeão, o Nhô Quim precisa vencer o adversário por dois gols de diferença, em caso de vitória com apenas um tento, a decisão irá para os pênaltis.
Vale ressaltar que quem erguer a taça de campeão da Copa Paulista, poderá escolher entre disputar o Campeonato Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil em 2026. Até o momento, a diretoria xvzista não se posicionou oficialmente sobre qual competição tem como objetivo na próxima temporada.