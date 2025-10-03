A morte como um convite para a vida

Falar de morte nunca foi um assunto fácil. Na maior parte das vezes a gente foge do tema, muda de conversa ou se cala diante dele. Parece pesado, sombrio, quase um tabu, mas e se olhássemos para a morte com outros olhos, não como o fim de tudo, e sim como um lembrete daquilo que realmente importa na vida?

Quando pensamos na finitude, somos convidados a refletir sobre o presente. O tempo que temos não é infinito e isso pode ser assustador, ao mesmo tempo, essa consciência nos dá a chance de viver de forma mais verdadeira. Se amanhã não estivesse garantido, como você escolheria passar o dia de hoje? Com quem estaria?

O que deixaria de lado? Essa reflexão não precisa ser carregada de tristeza, mas sim de propósito. A morte pode ser um chamado para que a gente viva com mais coragem, presença e gratidão.