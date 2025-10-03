Sobre o direito de odiar e seu discurso

Parece que o tal «discurso do ódio» está a cada dia ganhando força e se disseminando na sociedade qual pólvora incendiada. Contudo, até agora, não paramos para refletir o que é o «discurso de ódio», pois o termo - e por extensão seu conceito - me parece genérico e subjetivo demais para ser usado para qualquer discurso. Como um pressuposto básico é necessário que se reflita sobre o ódio em si mesmo para depois externá-lo num discurso a terceiros.

Ódio é, antes de mais nada, um substantivo abstrato pertencente à semântica das emoções negativas intensas como: aversão, rancor, hostilidade, raiva, desprezo ou repulsa. Diferencia-se da raiva na medida em que esta é passageira e aquele duradouro. Vale a metáfora: raiva é fogo que queima; ódio, o carvão em brasa que arde. Não é necessário dizer que o ódio, enquanto sentimento, não é algo desejável ou louvável, porém ele existe e não pode ser ignorado.

O ódio, segundo a psicologia, pode ser uma forma de proteção a um ego frágil; uma projeção de aspectos indesejados de si mesmo em um outro. A raiz do ódio pode advir de experiências traumáticas, como abuso, humilhação profunda ou negligência. O ódio direciona nossa dor para fora, evitando um colapso interno (mecanismo de defesa). E o ódio possui uma natureza paradoxal e até curiosa: ele é um vínculo que se estabelece entre quem odeia e a pessoa (ou grupo) odiada. No fim das contas é uma relação simbiótica negativa onde o odiador gasta sua energia com outrem.