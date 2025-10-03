03 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
COPA PAULISTA

Moisés Egert projeta final difícil entre XV e Primavera

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Reprodução/XV de Piracicaba
Nhô Quim e Fantasma voltam a se enfrentar na decisão da Copa Paulista. O primeiro jogo será no domingo (5)
Nhô Quim e Fantasma voltam a se enfrentar na decisão da Copa Paulista. O primeiro jogo será no domingo (5)

O XV de Piracicaba enfrenta o Primavera neste domingo (5), no primeiro jogo da final da Copa Paulista, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h. Com o Estádio Ítalo Mário Limongi em reformas, o Fantasma manda seus jogos ‘na casa’ da Ponte Preta.

VEJA MAIS:

O clube piracicabano retorna aos torneios nacionais após dois anos, sendo que o título de 2022 garantiu sua presença em competições brasileiras no ano de 2023. Anteriormente, a equipe do Nhô Quim já havia participado da Copa do Brasil de 2020, quando foi eliminado na segunda fase, após uma disputa de pênaltis contra o Juventude.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico xvzista Moisés Egert ressaltou a campanha da equipe e comentou sobre a possível escolha entre a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, a qual o campeão da Copa Paulista tem direito.

“Acho que, se já não havia favorito na semifinal, agora menos ainda. Vamos enfrentar uma equipe que tem um investimento altíssimo, com um grande trabalho de continuidade que já dura quase dois anos. É um time que está na primeira divisão”, afirmou.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

“A campanha foi excelente, e estar na final é um reflexo do trabalho de todos. Cada jogo é equilibrado, e acredito que a final será assim também.” Disse o treinador projetando a grande decisão.

“Sobre a escolha entre a Copa do Brasil e a Série D, vamos focar em vencer a final primeiro. Ter um calendário nacional é importante para nós, e buscar a Série D é um grande objetivo.”, completou.

Time definido para a decisão

Para o primeiro jogo contra Tricolor de Indaiatuba, o XVzão não terá novos desfalques e deve repetir a escalação da última partida contra o Comercial. Luis Felipe que foi substituído contra o time de Ribeirão Preto, não preocupa e irá para o jogo.

O provável time que irá a campo será: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e Paulo Marcelo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários