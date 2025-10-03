Moisés Egert projeta final difícil entre XV e Primavera

O clube piracicabano retorna aos torneios nacionais após dois anos, sendo que o título de 2022 garantiu sua presença em competições brasileiras no ano de 2023. Anteriormente, a equipe do Nhô Quim já havia participado da Copa do Brasil de 2020, quando foi eliminado na segunda fase, após uma disputa de pênaltis contra o Juventude.

O XV de Piracicaba enfrenta o Primavera neste domingo (5), no primeiro jogo da final da Copa Paulista, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h. Com o Estádio Ítalo Mário Limongi em reformas, o Fantasma manda seus jogos ‘na casa’ da Ponte Preta.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico xvzista Moisés Egert ressaltou a campanha da equipe e comentou sobre a possível escolha entre a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, a qual o campeão da Copa Paulista tem direito.

“Acho que, se já não havia favorito na semifinal, agora menos ainda. Vamos enfrentar uma equipe que tem um investimento altíssimo, com um grande trabalho de continuidade que já dura quase dois anos. É um time que está na primeira divisão”, afirmou.

“A campanha foi excelente, e estar na final é um reflexo do trabalho de todos. Cada jogo é equilibrado, e acredito que a final será assim também.” Disse o treinador projetando a grande decisão.