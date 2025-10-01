As válvulas do ódio na política

Se a vida fosse uma panela de pressão, o ódio seria aquele feijão que começa a entupir a válvula. E aí, meu amigo, segura o apito, porque se não abrir espaço, explode na cozinha da política, da família, da torcida de futebol e até no grupo da família do WhatsApp.

Mas afinal, o que é o tal do ódio? É aquela mistura de raiva com rancor, temperada com injustiça e servida com gosto de vingança fria. Vem de tudo quanto é canto: preconceito, desigualdade, fake news, fofoca de vizinho e até da fila do banco.

A polarização ideológica, essa briga eterna de “nós contra eles”, é tipo gasolina jogada na churrasqueira: dá fogo e churrasco queimado. Antigamente, era só discussão de bar, cada um saía bêbado e tudo certo. Hoje, virou guerra digital, cada like é uma pedrada virtual.