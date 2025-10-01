“O que não sei não existe”

Milenarmente, uma das proclamadas fontes da sabedoria tem sido a frase socrática “conhece-te a ti mesmo”. A partir desse conhecer-se a si próprio, o ser humano teria, então, possibilidade de ir em busca de outros saberes.

Atualmente, na longevidade pessoal, tenho, para mim, ser, isso, relativo. Mais uma das infinitas elocubrações dos insatisfeitos com o que existe. Pois, ao longo da vida, levaram-me a aprender coisas estranhas, esquisitas que me tiravam a alegria. Trigonometria, por exemplo. Sofri agruras terríveis para estudar conhecimentos para mim estrambóticos. E, até hoje, sei tratar-se daquelas complicações de ângulos, triângulos, algo parecido. No entanto, entendo sejam essenciais nos estudos matemáticos. Algo por aí. E, como a matemática serve a todos, a mim também me serve. Portanto, terá sido uma simples tolice do então adolescente. Outra, apenas uma das muitas.

Conhecer, saber das coisas, de acontecimentos parece ser, inexoravelmente, a busca do ser humano desde os seus primórdios. Não apenas por curiosidade, mas – também ou especialmente – para sobreviver. Aos poucos, porém, ele passará a entender os seus próprios limites diante do infinito que se lhe abre diante de si próprio. Mesmo quando conclui pela especialização neste ou naquele conhecimento, ver-se-á diante o inesgotável do saber. Será quando, então, aceitará o relativismo da própria vida, encontrando o princípio da sabedoria: a humildade.