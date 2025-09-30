A Taxonomia Sustentável Brasileira não é modismo nem rótulo publicitário: é uma régua técnica que separa promessa de entrega, orienta o crédito e dá segurança a quem investe e a quem recebe o investimento. Define com clareza quais atividades econômicas merecem ser chamadas de sustentáveis e, ao fazer isso, protege contra o greenwashing, organiza prioridades do poder público e amplia o acesso a capital mais barato para projetos com benefícios mensuráveis.

Por que isso importa para a sua vida? Porque dinheiro segue regra. Quando bancos, fundos e governos falam a mesma linguagem, a conta de luz da escola pode cair com telhado solar financiado a juros menores, o posto de saúde atende com conforto, a iluminação de LED torna a rua mais segura, o ônibus elétrico diminui ruído e poluição, a moradia popular bem ventilada melhora a qualidade de vida e baixa a fatura de energia.

No campo, a TSB direciona crédito para irrigação eficiente, manejo de solo, bioinsumos, recuperação de áreas degradadas e integração lavoura-pecuária-floresta.