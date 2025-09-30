Olimpíada da Melhor Idade: abertura será amanhã (1); saiba mais

O Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas recebe nesta quarta-feira (1), às 15h, a cerimônia de abertura da Olimpíada da Melhor Idade de Piracicaba. A competição, que conta com a participação de grupos locais, será retomada após um hiato de seis anos, iniciado com a pandemia de COVID-19. A organização é da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam).
Até o momento, mais de 14 grupos já confirmaram participação, incluindo representantes de associações, clubes, instituições e bairros da cidade. Entre eles estão a Associação dos Aposentados Metalúrgicos, a Esalq e o Lar dos Velhinhos. Para participar, os atletas devem ter no mínimo 50 anos e fazer parte de um dos grupos inscritos, segundo a professora da Selam, Renata Ganciar.
A cerimônia de abertura contará com a presença de autoridades, a banda da Guarda Civil Municipal e uma apresentação da equipe de coreografia de Piracicaba, que conquistou medalha de bronze na fase regional do JOMI (Jogos da Melhor Idade) 2025.
Na opinião do secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, o objetivo da Olimpíada é valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar. “Queremos promover a congregação dos grupos com a prática do esporte e o convívio entre os participantes”.
Calendário de jogos e modalidades
Após a cerimônia de abertura, a competição começa com a primeira rodada do voleibol adaptado 60+ feminino. As disputas seguirão até o dia 31 de outubro, com uma pausa entre 23 e 29 de outubro para a participação de Piracicaba na Final Estadual do JOMI.
Em novembro, as disputas serão retomadas de 3 a 7, com a modalidade de dança de salão, seguida pela cerimônia de encerramento. O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, afirmou que o objetivo da Olimpíada é incentivar a prática esportiva e a convivência entre os participantes.
As modalidades em disputa na Olimpíada da Melhor Idade de Piracicaba incluem: Atletismo (corrida e arremesso de peso), Basquete Adaptado 3×3, Bocha, Malha, Natação, Quimbol, Tênis de Campo, Tênis de Mesa e Voleibol Adaptado.
Os participantes também competirão em jogos de mesa como Buraco, Damas, Dominó, Truco e Xadrez, além das categorias artísticas de Coreografia e Dança de Salão.