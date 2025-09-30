Olimpíada da Melhor Idade: abertura será amanhã (1); saiba mais

O Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas recebe nesta quarta-feira (1), às 15h, a cerimônia de abertura da Olimpíada da Melhor Idade de Piracicaba. A competição, que conta com a participação de grupos locais, será retomada após um hiato de seis anos, iniciado com a pandemia de COVID-19. A organização é da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam).

Até o momento, mais de 14 grupos já confirmaram participação, incluindo representantes de associações, clubes, instituições e bairros da cidade. Entre eles estão a Associação dos Aposentados Metalúrgicos, a Esalq e o Lar dos Velhinhos. Para participar, os atletas devem ter no mínimo 50 anos e fazer parte de um dos grupos inscritos, segundo a professora da Selam, Renata Ganciar.