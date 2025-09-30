Troféu Piracicaba de Ginástica Acrobática reúne 200 atletas

As exibições, que arrancaram aplausos do público, englobaram desde o nível 2 (iniciação) até o nível 7 (avançado), com disputas em pares femininos e grupos femininos — modalidade que aceita crianças a partir dos 5 anos. Participaram equipes da Academia Bia Lackner (São Pedro), da Prefeitura de Saltinho, do Liceu Jardim de Santo André e do PDB (Projeto Desporto de Base) da Secretaria Municipal de Esportes de Piracicaba.

Cerca de 200 atletas de quatro cidades se apresentaram no domingo (28) no Troféu Piracicaba de Ginástica Acrobática, realizado no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. O evento foi organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Segundo a professora de ginástica acrobática da Secretaria, Maria Dilailça, o troféu alcançou seu propósito: desenvolver a etapa competitiva das atletas, dar espaço para a participação das equipes e integrar e estimular as instituições a manterem e fortalecerem a prática da modalidade.

Carla Forti de Oliveira, mãe da aluna Melina Forti de Oliveira — 10 anos, que frequenta as aulas desde setembro de 2022 — ressaltou a importância de iniciativas assim para o espírito de equipe, a disciplina e a autoconfiança das crianças. Ela elogiou a Prefeitura por valorizar o esporte e oferecer estrutura para o desenvolvimento dos jovens atletas.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou a relevância da competição para o crescimento técnico dos praticantes, para a promoção do esporte e para a inclusão social, além de possibilitar que familiares acompanhem a evolução dos alunos.

FESTIVAL