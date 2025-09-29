Às ruas, contra o golpismo, pela pauta do povo!

Nesta semana, o povo brasileiro lavou a alma nas ruas das principais capitais e cidades brasileiras contra a impunidade e o golpismo. Mais de 500 mil pessoas participaram desta manifestação histórica, lotando Avenida Paulista e tantas outras avenidas, praças, praias e outros locais emblemáticos da luta popular

Frente à mobilização do povo, os senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal decidiram por unanimidade arquivar o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que pretendia blindar deputados e deputadas que cometem crimes, submetendo o poder judiciário à deliberação corporativa da Câmara dos Deputados. O povo brasileiro não aceita esse ataque à democracia e aos diretos da cidadania.

Essa é apenas uma batalha vencida. O fato é que a extrema-direita e o centrão continuam conspirando contra o povo, tentando obstruir avanços fundamentais como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o fim da escala 6X1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a taxação da renda e lucros dos 135 mais ricos. Não podemos, portanto, baixar a guarda. As ruas são do povo e nas ruas que podemos impedir retrocessos e conquistar vitórias.

O cenário é difícil, mas nosso grande patrimônio é a nossa capacidade de dialogar com nossos familiares, nossos vizinhos, colegas de trabalho e tantos mais com os quais seja possível, para que não aceitem tentativas de golpe contra a democracia, contra o governo do presidente Lula e contra a soberania do nosso país, lamentavelmente articuladas por traidores da pátria junto ao Governo dos Estados Unidos.