Às ruas, contra o golpismo, pela pauta do povo!

Nesta semana, o povo brasileiro lavou a alma nas ruas das principais capitais e cidades brasileiras contra a impunidade e o golpismo. Mais de 500 mil pessoas participaram desta manifestação histórica, lotando Avenida Paulista e tantas outras avenidas, praças, praias e outros locais emblemáticos da luta popular
Frente à mobilização do povo, os senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal decidiram por unanimidade arquivar o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que pretendia blindar deputados e deputadas que cometem crimes, submetendo o poder judiciário à deliberação corporativa da Câmara dos Deputados. O povo brasileiro não aceita esse ataque à democracia e aos diretos da cidadania.
Essa é apenas uma batalha vencida. O fato é que a extrema-direita e o centrão continuam conspirando contra o povo, tentando obstruir avanços fundamentais como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o fim da escala 6X1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a taxação da renda e lucros dos 135 mais ricos. Não podemos, portanto, baixar a guarda. As ruas são do povo e nas ruas que podemos impedir retrocessos e conquistar vitórias.
O cenário é difícil, mas nosso grande patrimônio é a nossa capacidade de dialogar com nossos familiares, nossos vizinhos, colegas de trabalho e tantos mais com os quais seja possível, para que não aceitem tentativas de golpe contra a democracia, contra o governo do presidente Lula e contra a soberania do nosso país, lamentavelmente articuladas por traidores da pátria junto ao Governo dos Estados Unidos.
Em São Paulo, devemos continuar combatendo todas as iniciativas antipopulares do governador Tarcísio de Freitas, que desenvolve privatizações, ataques aos serviços públicos e privilégios aos empresários e latifundiários. Um governador que abandona o estado para fazer lobby para golpistas em Brasília.
Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula nos encheu de orgulho ao defender a paz, denunciar o genocídio na Palestina e defender a nossa soberania.
Sigamos neste caminho, nos mantendo unidos e mobilizados em torno dos direitos da classe trabalhadora e do desenvolvimento sustentável do nosso país.
Agradecimento ao presidente Lula:
Aproveito este espaço para também agradecer ao governo do presidente Lula, que tem atendido nossas demandas e oficializado a liberação de importantes recursos que muito irão contribuir com a cidade de Piracicaba. Na semana passada, por exemplo, atendendo a uma solicitação que fiz pessoalmente à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e aos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Barbalho, através de suas assessorias, foi confirmada a liberação de quase R$ 59 milhões, através do PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento), para obras de drenagem no Ribeirão Itapeva, que irão colocar fim às enchentes nas avenidas 31 de Março, Independência, nas proximidades do Teatro Municipal, e em toda extensão da avenida Armando de Salles Oliveira, e é importante destacar que se deve ao presidente Lula, que atendeu ao nosso pedido.
Também tive a enorme satisfação e faço questão de agradecer a liberação de pouco mais de R$ 5,2 milhões pelo presidente Lula, através do Ministério da Saúde, do meu amigo Alexandre Padilha, anunciada nesta semana, para que seja construída uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) em Piracicaba, de grande porte, com mil metros quadrados, que muito contribuirá para ajudar a fortalecer o SUS em nossa cidade, que acaba de completar 35 anos e que transformou a política pública de saúde no nosso país.
O fato é que, aos poucos, o governo do presidente Lula está colocando a casa em ordem e a população já começa a sentir os efeitos de todo esse trabalho de reconstruir o nosso país, e, inclusive, atendendo demandas dos mais variados municípios brasileiros, como é o caso de Piracicaba, minha cidade. Meu muito obrigado, presidente Lula!
Professora Bebel é deputada estadual pelo PT e segunda presidente da APEOESP.