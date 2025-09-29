Comparação: um vírus que está adoecendo muita gente!

Comparar-se é diferente de inspirar-se. Claro que podemos aprender com exemplos de outras pessoas, com as virtudes, vitórias e o sucesso delas, mas desde que não entremos no campo da comparação ou, então, da inveja. Como disse mais acima, isso é retrocesso! Somos todos diferentes, com histórias diferentes, oportunidades diferentes, construções psíquicas e cognitivas também diferentes...

A raça humana é demasiadamente complexa, disparidades existem em qualquer parte da pirâmide: econômica ou social. Todos adoecem, todos têm problemas, traumas, dores, alegrias, crises, tristezas, angústias, sucessos e fracassos.

Note, então, que é simplesmente uma injustiça - de você com você mesmo - qualquer comparação. E aí vale uma genial dica de Freud, quando disse: “A única pessoa com a qual você pode se comparar é com você mesmo, no passado”. Analisar possíveis oportunidades que temos frente ao que observamos nas pessoas e no mundo, desde que partindo de um olhar interno, alinhado com a própria essência, é super saudável. O problema surge quando nos prejudicamos por isso, sofremos, nos inferiorizamos. O desenvolvimento deve ser medido de você para com você mesmo, e de “ontem” para hoje; não na comparação que toma como base o estágio em que o outro está. Estabeleça e busque seus objetivos, inspire-se em pessoas que estão num estágio superior, mas, paralelamente, respeite seu momento, sua história. Respeite-se. Entenda e aceite suas fraquezas, trabalhando para vencê-las, entretanto, é fundamental que você se alegre e vibre muito com suas fortalezas e vitórias, sejam elas do tamanho que forem. Antes de qualquer outra coisa, são elas que te impulsionam, são elas as mais importantes, pelo simples fato: elas são suas!

Júnior Ometto é doutor em psicanálise e professor universitário.