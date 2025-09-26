Significados da oração

A oração – preceito fundamental das religiões – é recomendada como meio de se alcançar maior comunhão com o Criador e de se fortalecer a fé, dentre outros propósitos. Embora orar seja consenso nos caminhos espirituais, cada um experimenta e expressa a oração segundo seu nível de consciência, crenças, interesses e aspirações. Se todos podemos e devemos orar, cada um o faz de modo singular.

Instrutores diversos têm afirmado, acerca da oração, que o mais importante é a abertura ao que transcende a condição humana, estabelecendo uma comunhão a partir da qual se pode renovar as energias, inspirar-se e fortalecer-se para o prosseguimento da jornada existencial em melhores condições.

Frequentemente oramos apenas em períodos de necessidade, ou para pedir a satisfação de desejos e interesses pessoais, pervertendo o sentido da oração como comunhão divina. Desse modo, procuramos pôr a divindade a nosso serviço, em vez de nos abrirmos à inspiração superior para cumprirmos os propósitos divinos.