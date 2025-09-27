27 de setembro de 2025
COPA PAULISTA

Veja XV de Piracicaba x Comercial AO VIVO aqui

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Reprodução/Mariana Kasten/XV de Piracicaba
Nhô Quim precisa de uma vitória simples para avançar para a final da Copa Paulista
Nhô Quim precisa de uma vitória simples para avançar para a final da Copa Paulista

Neste sábado (27), o XV de Piracicaba enfrenta o Comercial em uma partida decisiva às 18h, no Barão da Serra Negra, pela semifinal da Copa Paulista. Após um empate de 1 a 1 no primeiro confronto, em que Matheus Carvalho se destacou ao marcar de pênalti no último minuto, o Nhô Quim precisa de uma vitória para avançar à final do torneio.

Sem desfalques, o XV terá: Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe e João Victor formando a linha defensiva; Gustavo Hebling, Carlos Manoel e Serginho; com David Ribeiro, Léo Santos e Anderson Magrão.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no Metrópoles.

