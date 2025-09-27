Veja XV de Piracicaba x Comercial AO VIVO aqui

Neste sábado (27), o XV de Piracicaba enfrenta o Comercial em uma partida decisiva às 18h, no Barão da Serra Negra, pela semifinal da Copa Paulista. Após um empate de 1 a 1 no primeiro confronto, em que Matheus Carvalho se destacou ao marcar de pênalti no último minuto, o Nhô Quim precisa de uma vitória para avançar à final do torneio.
Sem desfalques, o XV terá: Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe e João Victor formando a linha defensiva; Gustavo Hebling, Carlos Manoel e Serginho; com David Ribeiro, Léo Santos e Anderson Magrão.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no Metrópoles.