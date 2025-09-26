XV encerra preparação para decisão contra o Comercial

O XV de Piracicaba volta a campo neste sábado (27) contra o Comercial, no Barão da Serra Negra, às 18h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista. O Nhô Quim precisa vencer o adversário para garantir uma vaga na grande decisão da competição.
No primeiro jogo, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com Matheus Carvalho sendo “o cara” do Alvinegro Piracicabano, balançando as redes no último lance da partida, de pênalti.
Para este duelo, o técnico xvzista, Moisés Egert, prevê um jogo difícil, porém destaca a força do Barão da Serra Negra e da torcida do XV para conseguir a classificação. “É a nossa casa. Queremos mais de 10 mil pessoas no estádio. Todos juntos. Todos por um. Nós temos só nos preocupar em jogar bola. Nós temos que fazer uma melhor semana que nós fizemos”, disse em coletiva.
“No último jogo agora foi fundamental, foi o décimo segundo jogador. Trouxe energia, o Barão pulsou. Cara, é viver aquilo que eu já vivi. Eu já trabalhei ali com 20 mil pessoas. Com 22 mil pessoas em finais. E naquela época foram fundamentais. A realidade de hoje, a gente acredita pelo jogo que a gente fez aqui, mais uma vez a gente conquistou o nosso torcedor. Para que ele vá, se imobilize e caça cheia. Caça cheia porque a gente vai precisar. Diante de um comercial forte, a gente precisa de todos, lutar com todas as armas que a gente tem. E o torcedor é fundamental para isso. Bora para o Barão.”, completou o treinador chamando a torcida.
Sem desfalques, o Nhô Quim deve ir a campo com: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Serginho, David Ribeiro, Léo Santos e Anderson Magrão.
Ingressos para a partida
As vendas de ingressos para a partida estão disponíveis com horários e locais variados. Presencialmente, a bilheteria do portão 2 funcionará na sexta-feira (26) das 9h00 às 18h00 e no sábado (27) das 9h00 às 18h45. As demais bilheterias — portões 1, 5 e 6 — estarão abertas apenas no sábado (27), das 15h00 às 18h45. Há também um ponto de venda no Shopping Piracicaba, no Piso L1, no Quiosque da Olden Sports, com funcionamento na sexta-feira das 9h00 às 18h00, e no sábado das 9h00 às 15h00. Quem preferir, pode adquirir o ingresso online pelo site da Total Ticket.
Vale lembrar que, para este jogo, crianças com menos de 14 anos e idosos com mais de 60 não pagam. Além disso, torcedores com a camisa original do XV de Piracicaba pagam meia no ingresso.