Dengue eleva risco de complicações no parto, segundo pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e publicada na revista Nature Communications, analisou mais de 6,9 milhões de nascidos vivos no país entre 2015 e 2020. O estudo revelou que a infecção por esses vírus durante a gravidez está associada a um aumento nos riscos de complicações no parto e para os recém-nascidos.

Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, conhecidas como arboviroses, representam uma preocupação central para a saúde materno-infantil no Brasil.

Cientistas do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Fiocruz Bahia) concluíram que a infecção por arboviroses na gestação elevou os riscos de parto prematuro, baixo escore de Apgar (índice de avaliação da vitalidade do bebê ao nascer) e óbito neonatal.

Dengue: Além da ligação com parto prematuro e baixo peso ao nascer, a dengue apresentou associação com anomalias congênitas (alterações estruturais e funcionais no desenvolvimento do feto).

Além da ligação com parto prematuro e baixo peso ao nascer, a dengue apresentou associação com anomalias congênitas (alterações estruturais e funcionais no desenvolvimento do feto). Zika: Os efeitos adversos foram mais amplos, com o risco de má-formação congênita mais que dobrado entre bebês de mães infectadas.

Os efeitos adversos foram mais amplos, com o risco de má-formação congênita mais que dobrado entre bebês de mães infectadas. Chikungunya e Dengue: O pesquisador Thiago Cerqueira-Silva destacou que o estudo "desmistifica a ideia de que apenas a zika é uma grande ameaça na gravidez". Ele reforçou que a chikungunya e a dengue também demonstram consequências graves, como o aumento do risco de morte neonatal e anomalias congênitas.

O padrão de risco varia conforme o vírus e o período da gestação em que ocorre a infecção, sugerindo que diferentes mecanismos biológicos atuam em cada fase, o que reforça a necessidade de vigilância durante toda a gravidez.

Prevenção contra o Aedes aegypti

Os resultados do estudo indicam a urgência em fortalecer as medidas de prevenção durante a gestação, a fim de proteger a saúde das mães e evitar consequências de longo prazo para as crianças.