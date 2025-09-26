Piracicaba sedia torneio de vôlei adaptado no sábado (27)

O Ginásio de Esportes Garcia Neto, em Piracicaba, será palco de um Torneio de Voleibol Adaptado para a Melhor Idade neste sábado, dia 27 de setembro. O evento, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), reunirá equipes masculinas e femininas em cinco categorias.
O objetivo do torneio é manter os atletas em atividade e preparar as equipes para fases finais de competições estaduais, como a Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte na Melhor Idade, conforme destacou a professora da Selam, Renata Ganciar.
Além da cidade anfitriã, a competição contará com a participação de equipes de Campinas, Limeira, Jundiaí, Salto e São Pedro.
Os jogos terão início às 8h e seguirão até o começo da tarde, utilizando as duas quadras do ginásio. A entrada é gratuita para o público.
O formato de disputa varia entre os naipes:
- Masculino: As equipes se enfrentam no sistema de todos contra todos. Os times que ficarem em primeiro e segundo lugares disputam a final, enquanto o terceiro e quarto colocados competem pela medalha de bronze.
- Feminino: Todas as equipes se enfrentam dentro de suas respectivas categorias, exceto na categoria 75+, que terá apenas um confronto.
SERVIÇO:
Evento: Torneio de Voleibol Adaptado para a Melhor Idade
Data: Sábado, 27/09
Horário: A partir das 8h
Local: Ginásio de Esportes Garcia Neto (miniginásio), anexo ao Ginásio Municipal Wlademar Blatkauskas – Rua Treze de Maio, s/n.
Confira a programação das partidas:
Masculino (quadra 1)
8h – Piracicaba x Jundiaí (68+)
8h40 – São Pedro x Salto (68+)
9h20 – Piracicaba x Salto (58+)
10h – Limeira x São Pedro (58+)
10h40 – Disputa terceiro lugar (68+)
11h20 - Final (68+)
12h – Disputa terceiro lugar (58+)
12h40 – Final (58+)
Feminino (quadra 2)
8h – Piracicaba x Limeira (75+)
8h40 – Piracicaba x Limeira (58+)
9h20 – Piracicaba x Campinas (50+)
10h – Piracicaba x Campinas (58+)
10h40 – Piracicaba x Limeira (50+)
11h20 – Campinas x Limeira (58+)
12h – Campinas x Limeira (50+)