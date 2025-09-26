Piracicaba sedia torneio de vôlei adaptado no sábado (27)

O Ginásio de Esportes Garcia Neto, em Piracicaba, será palco de um Torneio de Voleibol Adaptado para a Melhor Idade neste sábado, dia 27 de setembro. O evento, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), reunirá equipes masculinas e femininas em cinco categorias.

O objetivo do torneio é manter os atletas em atividade e preparar as equipes para fases finais de competições estaduais, como a Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte na Melhor Idade, conforme destacou a professora da Selam, Renata Ganciar.