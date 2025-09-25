Jovem de 22 anos não resiste e morre 15 dias após acidente

A cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, amanheceu em luto nesta quinta-feira (14) com a confirmação da morte de Guilherme Henrique Contieri, de apenas 22 anos, vítima de um grave acidente de carro, ocorrido no último domingo (10), na Via Francisco D’Andrea, trecho do Anel Viário próximo ao Jardim Aquarius.

Internado em estado crítico na Santa Casa de Limeira, o jovem teve morte encefálica confirmada pelos médicos após dias de luta pela vida. Durante o período em que permaneceu hospitalizado, familiares e amigos organizaram correntes de oração e vigílias em frente ao hospital, demonstrando fé e esperança em sua recuperação. O desfecho, porém, foi marcado pela dor. A notícia do falecimento comoveu amigos e familiares, que agora se despede de Guilherme. O velório será realizado nesta sexta-feira (15), a partir das 7h30, no Cemitério Saudade, em Limeira. O sepultamento está previsto para às 16h.