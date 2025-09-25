Peça colo quando precisar

Meses atrás escrevi um artigo, com o titulo: É possível ser forte o tempo todo? Neste artigo trouxe uma reflexão para a temática de que está tudo bem em não aguentar passar por momentos desafiadores sozinho, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, se sentir vulnerável é normal, se permitir chorar e pedir colo quando sentir que precisa também é normal, mas muitas pessoas não se permitem pedir este colo e sofrem sozinhas.
Tenho uma grande amiga que é uma dessas pessoas, que enfrenta desafios bastante importantes sozinha, nunca demonstra fraqueza, nunca chora, nunca põe pra fora, trabalha muito e sustenta a família com a força dos seus braços. Esta mulher é tão incrível, tão especial, mas não se permite ser cuidada, não se permite adoecer e nem cair, pois ela sim é a cuidadora de todos, a mantenedora do lar e a fortaleza que muitos se apoiam para conseguir vencer suas dores.
Recentemente, esta mesma amiga, passou por um desses momentos difíceis que a vida traz e não se permitiu pedir ajuda, sofreu sozinha e calada, acreditando que daria um jeito e resolveria o problema, pois era apenas mais uma peça que a vida lhe pregava. Mas desta vez não aconteceu assim e tudo ficou cinza e verdadeiramente complicado.
Todos temos nossas fragilidades que ficam escondidas atrás da armadura pesada que vestimos todos os dias para mostrar para o outro e para nós mesmos que damos conta, que enfrentamos o que quer que venha a nos desafiar e que atrás desta armadura nossa fragilidade é disfarçada. Acredito que funcione por um tempo, mas uma hora o peso se torna insustentável, e nesta hora deixar o orgulho, a vaidade, o medo ou qualquer outro sentimento que nos impeça de mostrar exatamente o que estamos sentindo de lado é libertador!
E foi assim, ela estava sofrendo e não dividiu com ninguém suas aflições, até que o pior estava por acontecer. Acredito que todos temos um limite, mas para que esperar chegar no limite, se as coisas podem se resolver muito mais facilmente no início. Falo sempre que é muito mais fácil trocar um piso quebrado do que construir uma casa inteira novamente.
Quando ela decidiu pedir ajuda, mostrando suas fragilidades, seus medos e deixando o choro correr, o milagre aconteceu e a cura veio até ela em menos de 24 horas. Ela deu abertura para que tudo isso fosse possível, somente deixando de ser forte o tempo todo. Todos nós sabemos que é impossível ser forte o tempo todo, no íntimo todos temos uma criança amedrontada que precisa de colo, independente da idade que temos. Quando nos abrimos, os amigos se unem para nos ajudar e muita energia é movimentada para que o Todo Poderoso nos ouça e nos conceda o milagre da cura e da vida. Quando as orações sobem, os milagres descem.
Meu convite é para que você se permita demonstrar suas fragilidades, se permita pedir ajuda e tornar o fardo muito mais leve. Tem tanta vida aqui fora, tem tanto bem te esperando, tem tanto colo pronto e tem tantos braços para te acolher. Não se anestesie, não se feche e não sofra mais. A sensação é tão boa, tão especial e tão poderosa.
Se liberte de tudo aquilo que você tenha aprendido sobre “homem não chora” ou “ser fraco é vergonha” ou ainda “o que vão pensar de você”. Não importa o que quer que você tenha aprendido você está no comando do seu barco e pode mudar a direção a qualquer momento. Seja carinhoso com você, se ame e se aceite imperfeito e frágil do jeitinho que você é, sabe porque? Porque todos somos assim, uns mais, uns menos mais todos somos e TODOS QUEREMOS E PRECISAMOS DE COLO EM ALGUM MOMENTO DA VIDA. Peça colo e seja o colo de alguém, pois assim formamos a grande corrente do bem, onde eu cuido e sou cuidado. A vida pode ser muito mais simples e a felicidade se encontra quando estamos em paz, seguros e satisfeitos.
Com Carinho, Fabiane Fischer.
Fabiane Fischer é especialista na recuperação de dependentes químicos, abusos e compulsões.