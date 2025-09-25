Peça colo quando precisar

Meses atrás escrevi um artigo, com o titulo: É possível ser forte o tempo todo? Neste artigo trouxe uma reflexão para a temática de que está tudo bem em não aguentar passar por momentos desafiadores sozinho, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, se sentir vulnerável é normal, se permitir chorar e pedir colo quando sentir que precisa também é normal, mas muitas pessoas não se permitem pedir este colo e sofrem sozinhas.

Tenho uma grande amiga que é uma dessas pessoas, que enfrenta desafios bastante importantes sozinha, nunca demonstra fraqueza, nunca chora, nunca põe pra fora, trabalha muito e sustenta a família com a força dos seus braços. Esta mulher é tão incrível, tão especial, mas não se permite ser cuidada, não se permite adoecer e nem cair, pois ela sim é a cuidadora de todos, a mantenedora do lar e a fortaleza que muitos se apoiam para conseguir vencer suas dores.

Recentemente, esta mesma amiga, passou por um desses momentos difíceis que a vida traz e não se permitiu pedir ajuda, sofreu sozinha e calada, acreditando que daria um jeito e resolveria o problema, pois era apenas mais uma peça que a vida lhe pregava. Mas desta vez não aconteceu assim e tudo ficou cinza e verdadeiramente complicado.