A lição de Maquiavel que Lula esqueceu (ou não sabe)

O tema da soberania está na moda e inunda hoje os discursos políticos brasileiros, venezuelanos e até chineses. Recentemente o presidente chinês encomendou e apresentou ao mundo um desfile bélico de grandes proporções: mísseis balísticos hipersônicos, drones de combate, navios de guerra de última geração, todos capazes de rivalizar à altura ao arsenal bélico dos Estados Unidos. Xi Jinping passou um excelente recado ao mundo, sem meias palavras: « esse desfile é uma demonstração de soberania, segurança nacional e união do povo chinês ». E destacou ainda: «é um ato de defesa e não de agressão».

Olha aí a palavra da moda: «s-o-b-e-r-a-n-i-a». Mas no caso da China, não é uma palavra que vem desacompanhada, ela traz consigo o conceito de «segurança nacional» e mostra armas (muitas) em desfile. Mensagem mais clara é impossível. Xi Jinping complementou: «a China não buscará hegemonia, mas também não permitirá ser intimidada”. Não foi um discurso vazio e muito menos ufanista, como é o caso dos discursos de Maduro na Venezuela. O Brasil que se cuide, pois seu discurso de soberania nacional não tem armas, não tem segurança nacional. São só palavras.

Ao que parece, o presidente chinês não só leu Maquiavel, mas definitivamente aprendeu a lição dada ao governante sábio: «a força militar é o fundamento da ordem política » . Como dizia Maquiavel, há 500 anos atrás: sem armas próprias, leis, tratados e alianças são frágeis. Para Maquiavel, a política é inseparável do conflito: a guerra não é um acidente, mas uma constante da vida humana e das relações entre Estados. A paz, por sua vez, é apenas um intervalo provisório entre guerras, e só pode ser mantida de forma estável se houver força militar dissuasória.