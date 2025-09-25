Piracicabanos conquistam medalha inédita do “SuperHalf”

O Superhalfs é um circuito que engloba seis meias maratonas de destaque realizadas em cidades globais. Para receber o status de "Superhalf Finisher" e a medalha exclusiva, os atletas devem completar todas as provas em um período máximo de 36 meses. O circuito inclui corridas em Lisboa (Portugal), Paris (França), Valência (Espanha), Cardiff (País de Gales), Berlim (Alemanha) e Copenhague (Dinamarca). As provas tinham cerca de 30 mil inscritos.

Um casal de Piracicaba alcançou o feito de receber a medalha "SuperHalf", uma premiação concedida a corredores que completam seis meias maratonas em seis países diferentes. Arildo Fernandes, militar da reserva e empresário de 56 anos, e Adriane Fernandes, autônoma de 51 anos, são os primeiros da cidade a conquistar a honraria, chamada de Mandala.

O casal finalizou a sequência de provas em Copenhague, no último dia 14 de setembro, ocasião em que recebeu a Mandala. O circuito é aberto à participação de atletas amadores ou profissionais. No Brasil, aproximadamente apenas 40 atletas possuem a medalha, o que dá mais importância a conquista dos piracicabanos.

Arildo e Adriane praticam corrida há cerca de 10 anos. Para a preparação específica da sequência de maratonas, ambos tiveram acompanhamento profissional de um treinador e um nutricionista. Além das provas do SuperHalf, o casal também compete em maratonas e meia-maratonas no país, que serviu de treinamento para a competição internacional.

A rotina de treinamento do casal envolvia fortalecimento três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras), corridas específicas nas terças e quintas-feiras, e treinos longos aos sábados, com percursos que chegavam a até 20 km.