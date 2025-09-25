Piracicabanos conquistam medalha inédita do “SuperHalf”

Um casal de Piracicaba alcançou o feito de receber a medalha "SuperHalf", uma premiação concedida a corredores que completam seis meias maratonas em seis países diferentes. Arildo Fernandes, militar da reserva e empresário de 56 anos, e Adriane Fernandes, autônoma de 51 anos, são os primeiros da cidade a conquistar a honraria, chamada de Mandala.
- Piracicabana de 73 anos conquista bronze em corrida de montanha
- Seleção de Vôlei de Surdos destaca parceria com Piracicaba
- Moisés Egert critica arbitragem em empate do XV com Comercial
O Superhalfs é um circuito que engloba seis meias maratonas de destaque realizadas em cidades globais. Para receber o status de "Superhalf Finisher" e a medalha exclusiva, os atletas devem completar todas as provas em um período máximo de 36 meses. O circuito inclui corridas em Lisboa (Portugal), Paris (França), Valência (Espanha), Cardiff (País de Gales), Berlim (Alemanha) e Copenhague (Dinamarca). As provas tinham cerca de 30 mil inscritos.
O casal finalizou a sequência de provas em Copenhague, no último dia 14 de setembro, ocasião em que recebeu a Mandala. O circuito é aberto à participação de atletas amadores ou profissionais. No Brasil, aproximadamente apenas 40 atletas possuem a medalha, o que dá mais importância a conquista dos piracicabanos.
Arildo e Adriane praticam corrida há cerca de 10 anos. Para a preparação específica da sequência de maratonas, ambos tiveram acompanhamento profissional de um treinador e um nutricionista. Além das provas do SuperHalf, o casal também compete em maratonas e meia-maratonas no país, que serviu de treinamento para a competição internacional.
A rotina de treinamento do casal envolvia fortalecimento três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras), corridas específicas nas terças e quintas-feiras, e treinos longos aos sábados, com percursos que chegavam a até 20 km.
Ao Jornal de Piracicaba, Arildo Fernandes comentou sobre o sentimento em receber a premiação: “É um sentimento de propósito cumprido, de finalizar um sonho que surgiu do nada e de repente se transformou em algo grandioso, maravilhoso. A sensação é de superação, pois no processo há muitas dificuldades, de treinos, viagens, custos, lesões. E você se ver com a Mandala das Superhalfs, dentre todas aquelas pessoas correndo atrás desse sonho, é indescritível. A gente se sente forte”, disse.
O corredor ainda deu um conselho para quem sonha em ter uma Mandala: “O conselho para quem quer participar é o seguinte: Uma boa assessoria de viagem, pois são países de diferentes línguas e costumes, para evitar transtornos desnecessários. Fazer um planejamento financeiro, para não ficar no meio do caminho, pois são 6 países e não é barato. Se preparar, treinar bastante. E depois, o principal, se divertir, pois é muito bom participar desses eventos.”, completou.