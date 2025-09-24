Uma faculdade de medicina para Piracicabanos

Um sonho antigo persegue o imaginário e as intenções de nossa cidade. O de termos por aqui, instalada uma Faculdade de Medicina. Lembro dos primeiros acenos dados pelo então reitor da UNIMEP, prof. Almir de Souza Maia, que manteve o sonho iluminado por muito tempo nos conselhos superiores da instituição. Chegou a fazer parceria com um hospital em Campinas, além de ter estimulado a criação do curso de odontologia numa das unidades metodista, em Lins.

Li também recentemente em artigo na imprensa local, sobre o interesse a as movimentações do nosso deputado estadual, Alex Madureira sobre o tema. Com quem me solidarizo e apoio com alegria e entusiasmo as ponderações lá explicitadas.

Ainda como assessor direto do deputado Alex Madureira, acompanhei-o em entrevista com o reitor da Unicamp, prof. Paulo Cesar Montagner, que tomou posse do cargo em abril de 2025 para um mandato de quatro anos. Ele foi nomeado pelo Governador do Estado e substituiu o professor Antonio José de Almeida Meirelles, com quem também havíamos conversado anteriormente sobre o mesmo tema.