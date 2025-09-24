Uma faculdade de medicina para Piracicabanos

Um sonho antigo persegue o imaginário e as intenções de nossa cidade. O de termos por aqui, instalada uma Faculdade de Medicina. Lembro dos primeiros acenos dados pelo então reitor da UNIMEP, prof. Almir de Souza Maia, que manteve o sonho iluminado por muito tempo nos conselhos superiores da instituição. Chegou a fazer parceria com um hospital em Campinas, além de ter estimulado a criação do curso de odontologia numa das unidades metodista, em Lins.
Li também recentemente em artigo na imprensa local, sobre o interesse a as movimentações do nosso deputado estadual, Alex Madureira sobre o tema. Com quem me solidarizo e apoio com alegria e entusiasmo as ponderações lá explicitadas.
Ainda como assessor direto do deputado Alex Madureira, acompanhei-o em entrevista com o reitor da Unicamp, prof. Paulo Cesar Montagner, que tomou posse do cargo em abril de 2025 para um mandato de quatro anos. Ele foi nomeado pelo Governador do Estado e substituiu o professor Antonio José de Almeida Meirelles, com quem também havíamos conversado anteriormente sobre o mesmo tema.
A Faculdade seria estratégica e fundamental para a ampliação do atendimento dos pacientes da nossa região, no Hospital Regional, com ampliação da grade de análises laboratoriais e outros procedimentos necessários, administrado pela Unicamp entre nós. E, para além do curso de medicina, poderíamos agregar ao projeto também um curso de Enfermagem.
Para além da possibilidade de ela ser instalada nas atuais dependências da Faculdade de Odontologia e no momento em que a prefeitura rediscute o papel da nossa Fundação Municipal de Ensino, subutilizado com o desinteresse dos nossos jovens pelos estudos no campo das engenharias, poderia ser outro ponto de acolhimento disponível para um impulso e a construção de um novo e importante capitulo na trajetória da nossa EEP.
Mesmo com os esforços visíveis do prefeito Helinho Zanata na recuperação das unidades locais de saúde dos vários bairros da cidade, a demanda aumenta sempre.
E requer mais profissionais habilitados, que poderiam ser fornecidos com novas gerações de médicos, enfermeiros, analistas laboratoriais e de todas as demais áreas decorrentes para um uso ainda mais intensivo dos serviços de nossa rede pública.
A cidade cresce sem parar, como anunciou essa semana o IBGE. Já somos mais de 440 mil moradores da cidade, embora haja quem amplie sempre esses números para mais de 500 mil. Outros bairros colocam ao prefeito também as suas demandas e ele tem se mostrado atento a elas, junto com o nosso secretário Sérgio Pacheco, para ampliação dos serviços e diminuição dos ruídos e críticas para os atendimentos necessários.
É preciso, portanto, que a sociedade civil organizada, junto com o poder público, e seus representantes, possam buscar essa alternativa, de tornar o sonho antigo em realidade, para maior e necessário dinamismo da cidade perante aos seus moradores e também aos moradores da Região Metropolitana de Piracicaba.
Rafael Boer é vice Presidente da Câmara Municipal de Piracicaba e presidente do PRTB em Piracicaba.