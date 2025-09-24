A hora da escolha – O que vale mais?

Um pássaro na mão e dois voando ou uma picada de abelha na mão ou duas voando?

Sempre ouvimos que “mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. Mas, às vezes, a vida nos coloca diante de dilemas mais espinhosos: e se o que estiver na mão não for um pássaro, mas uma abelha prestes a picar? Aí a escolha deixa de ser só entre segurança e sonho e passa a envolver riscos, dores e consequências de longo prazo.

No fundo, a comparação serve para entender como funcionam as grandes decisões, inclusive as de um país. O pássaro na mão é aquilo que já temos: segurança imediata, ainda que modesta. Dois voando são promessas de ganhos maiores, mas dependem de paciência e de não errar o voo. A picada de abelha é o custo inevitável de certas apostas, e duas voando são a ameaça de algo pior, que talvez nunca venha, mas que paira no ar.