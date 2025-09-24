“Cáchara de forfe, perna de barata...”

Continuarei insistindo, insistindo. Mesmo por acreditar ser preciso dar murros em ponta de faca. Pois, ainda que se machuque a mão, haver-se-á de conseguir a faca entorte. Precisamos – e com urgência crescente – transmitir, às novas gerações, a realidade que contraria equívocos atualmente cometidos. Um exemplo gritante, até mesmo doloroso: o de considerar o “Véu da Noiva” a queda d´água do córrego do Mirante, abaixo do Salto. Que se não faça mais isso!

O “Véu da Noiva” surge do histórico poema “Piracicaba”, do célebre Brazílio Machado, no qual ele criou o epíteto imortal “Noiva da Colina”. O véu dessa nossa tão amada noiva é o manto da neblina cantado nos primeiros versos:

“Sacode os ombros nus, ó Noiva da Colina/ Que a luz da madrugada encheu o largo céu/ E arranca-te das mãos o manto da neblina/ Que ondula sobre o rio, enorme e solto véu...”

Até a comovedora canção – tornada hino oficial da cidade – tem sido confundida com outra, o também tocante “Rio de Lágrimas”. Mas, em todo o Brasil, ressoa a “Piracicaba, que eu adoro tanto...” A nossa, “cheia de flores, cheia de encanto”, do sofrido Newton de Mello. Como, pois, ignorar essa, por assim dizer, sagrada canção? Há quem tenha pretendido até mesmo violar nossas origens seculares, as margens do rio que nos dá seu nome! Assusta, machuca!