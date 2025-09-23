Piracicaba tem tradição no ensino, pesquisa e inovação. Tornou-se referência em várias áreas, atraindo estudantes e profissionais de todo o país. Ainda assim, quando olhamos para o cenário, percebemos que há uma lacuna importante a ser preenchida: a criação de uma faculdade pública de medicina. Nesse sentido, já existem esforços e iniciativas e caminhamos para que essa conquista se concretize por meio da Unicamp, o que amplia as chances de sucesso e garante a qualidade acadêmica que a instituição representa.

Esse é um tema que volta à pauta em diferentes momentos e que agora ganha prioridade. Uma escola de medicina fortaleceria nossa rede de saúde, qualificaria a formação de profissionais e traria impactos concretos para a região.

O primeiro benefício é evidente: oferecer oportunidades para os jovens da cidade e dos municípios vizinhos que desejam seguir carreira médica. Hoje, muitos precisam se deslocar para outras cidades, o que gera custos, dificulta a permanência junto às famílias e resulta na perda de talentos que poderiam atuar aqui. Uma faculdade de medicina em Piracicaba permitiria que mais pessoas estudassem perto de casa, aumentando as chances de fixação e de contribuição desses profissionais para nossa rede de atendimento.