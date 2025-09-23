Piracicaba tem tradição no ensino, pesquisa e inovação. Tornou-se referência em várias áreas, atraindo estudantes e profissionais de todo o país. Ainda assim, quando olhamos para o cenário, percebemos que há uma lacuna importante a ser preenchida: a criação de uma faculdade pública de medicina. Nesse sentido, já existem esforços e iniciativas e caminhamos para que essa conquista se concretize por meio da Unicamp, o que amplia as chances de sucesso e garante a qualidade acadêmica que a instituição representa.
Esse é um tema que volta à pauta em diferentes momentos e que agora ganha prioridade. Uma escola de medicina fortaleceria nossa rede de saúde, qualificaria a formação de profissionais e traria impactos concretos para a região.
O primeiro benefício é evidente: oferecer oportunidades para os jovens da cidade e dos municípios vizinhos que desejam seguir carreira médica. Hoje, muitos precisam se deslocar para outras cidades, o que gera custos, dificulta a permanência junto às famílias e resulta na perda de talentos que poderiam atuar aqui. Uma faculdade de medicina em Piracicaba permitiria que mais pessoas estudassem perto de casa, aumentando as chances de fixação e de contribuição desses profissionais para nossa rede de atendimento.
Outro ponto fundamental é a integração da futura faculdade com os serviços de saúde já existentes, em especial o Hospital Regional de Piracicaba, que tem se consolidado como referência em atendimentos de média e alta complexidade. Um curso de medicina associado ao hospital criaria um ambiente ideal para prática, residência e atualização permanente das equipes. Isso significaria mais médicos, melhor capacitação e atendimento de maior qualidade para a população.
Além disso, uma instituição desse porte tem potencial para impulsionar a pesquisa científica e a inovação na saúde. Piracicaba poderia se tornar um polo de estudos relevantes, atraindo investimentos e parcerias estratégicas. Em um cenário em que biotecnologia, telemedicina e novas práticas clínicas ganham espaço, ter uma faculdade de medicina seria um diferencial competitivo para toda a região.
Os efeitos positivos também alcançariam a economia local. Uma faculdade de medicina gera empregos diretos, como professores, técnicos e pessoal administrativo, e indiretos, movimentando comércio, serviços e o setor imobiliário. Universidades estimulam uma cadeia produtiva ampla, do comércio até áreas mais especializadas. Isso traria um novo dinamismo à cidade, consolidando Piracicaba como polo de conhecimento e desenvolvimento regional.
É evidente que a implantação de uma faculdade de medicina exige planejamento cuidadoso, investimentos consistentes e articulação entre governos, universidade e sociedade civil. Por isso mesmo, é fundamental que não percamos de vista a importância dessa iminente conquista e que sigamos cobrando os passos necessários para que a proposta avance. O envolvimento da Unicamp nesse processo reforça a seriedade do projeto e mostra que há bases concretas para que ele saia do papel.
Experiências em outras cidades mostram que esse caminho é viável e traz resultados expressivos. Hospitais universitários associados a faculdades de medicina se tornam centros de excelência, elevando o nível de atendimento e ampliando os serviços oferecidos.
Como deputado estadual, estou agindo firmemente para viabilizar ainda mais esse avanço. Estou ao lado da população, dos gestores públicos e das instituições de ensino em todas as discussões que ajudem a viabilizar a criação de uma escola de medicina em nossa cidade. Esse projeto trará benefícios duradouros para a saúde, a educação e a economia da região.
Piracicaba tem condições e necessidade para dar esse salto. A criação de uma faculdade de medicina não é apenas um sonho, é uma meta realista, que precisa ser perseguida com seriedade e visão de futuro. Mais do que infraestrutura, é um investimento nas pessoas e no desenvolvimento sustentável da nossa região.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.