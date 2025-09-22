Estoicismo: o poder da razão sobre o caos

Uma das Escolas Filosóficas que mais ganha espaço e adeptos no mundo atual é a Estoica e a base do seu pensamento principal está descrito no título do artigo de hoje. Que tal aprender mais sobre este fascinante “antídoto para viver bem, mesmo no caos”?

Filosofia helenística, criada em Atenas por Zenão de Cítio, mas que se desenvolveu por meio de Epicteto, Sêneca, Cato e Marco Aurélio, onde a ideia central é lembrar que o mundo é imprevisível e praticamente todas as coisas estão fora do nosso controle. O Estoicismo nos ajuda a lidar com as dificuldades e transformá-las em oportunidades, fortalecendo nosso autocontrole, nossa autoestima, nosso bem-estar e nossa racionalidade, nos fazendo entender que a vida por aqui é breve e devemos viver da melhor forma possível.

Quando você entende o limite entre o que realmente é seu e o que já não mais te pertence, sua vida simplesmente se transforma e não há mais culpa, remorso, frustração e tantos outros sentimentos ruins, além de distúrbios mentais e bloqueios.