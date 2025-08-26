Brasil chega às oitavas de final do Mundial de Vôlei

Com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição, o Brasil agora aguarda o jogo entre Rep. Dominicana e China para saber quem enfrentará no mata-mata, que está marcado para o próximo domingo (31), ainda sem horário determinado. A China, bicampeã mundial, só enfrenta a seleção brasileira na próxima fase caso perca para as dominicanas. O Brasil busca o primeiro título mundial de sua história, possuindo 4 vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022).

Na manhã desta terça-feira (26), a Seleção Brasileira venceu Porto Rico por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/18) pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei feminino. Com a vitória, o Brasil se classifica em 1º lugar da chave C para as oitavas de final.

A seleção demorou a engrenar contra Porto Rico, que ainda não havia pontuado neste Mundial, mas contou com boas atuações de Kisy e Julia para impor sua superioridade, pontuar de forma consistente e abrir 18 a 12. Com a vantagem no placar, o time brasileiro encaminhou a vitória no set por 25 a 19.

Mesmo enfrentando mais desafios na defesa para conter Vazquez, o Brasil manteve a superioridade e abriu dois pontos de frente logo no início da parcial. Com boas atuações de Diana e Bergmann, a seleção ampliou para 16 a 9 e fechou o segundo set em 25 a 13, confirmando o domínio.

No terceiro set, a equipe seguiu dominante, combinando força no ataque e no bloqueio, aproveitando também os erros de Porto Rico, abrindo 19 a 11. Apesar da tentativa de reação da equipe adversária, o Brasil manteve o controle e fechou o jogo em 25 a 18.