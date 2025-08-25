O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo é uma das instituições culturais mais antigas e respeitáveis do nosso Estado. Foi fundado em 1873 por iniciativa pessoal de D. Pedro II (que se inspirou no Lycée d'Arts et Métiers, de Paris). Na mesma ocasião, a Princesa Isabel estava tomando os primeiros contatos com São João Bosco, para a vinda dos missionários Salesianos para o Brasil. Somente dez anos depois, em 1883, se concretizaria a vinda desses educadores italianos, que se estabeleceram inicialmente em Niterói e, depois, vieram para São Paulo e se espalharam por todo o Brasil.

Essas iniciativas do Imperador e de sua filha faziam parte de um projeto mais amplo, de proporcionar a jovens de poucos recursos e a descendentes de antigos escravos o que hoje em dia se chama "educação profissionalizante". Na ótica e nos planos da Princesa Isabel, essa educação era passo importante para a plena e condigna integração, na vida social e econômica brasileira, dos antigos escravos que nas décadas de 1870 e 1880 iam adquirindo, em número crescente, sua emancipação.

Em São Paulo, a iniciativa imperial encontrou boa acolhida em membros das elites cafeeiras, que se empenharam para que o Liceu se tornasse uma realidade.

Marcenaria, escultura, pintura, fundição de ferro e bronze, encadernação e cerâmica foram especialidades lecionadas no Liceu, que formou gerações de excelentes artesãos e cuja história registra a passagem de nomes como Victor Brecheret, Santos Dumont e Ramos de Azevedo.