Mensagem para nosso futuro

Não estou nesta fase, mas preservo as amizades com septuagenários e octogenários. Essas amizades surgiram 30 ... 40 anos atrás. Talvez mais, talvez menos. Eu também era mais jovem. Não faço qualquer diferença. Pelo contrário, mais ouço que falo pois sei que da mente destas pessoas sai muita vivência, história de um longo passado gostoso de ouvir pois confio em tudo e saboreio cada palavra dita.

Henrique Conceza, escritor e professor na Unimep, escreveu certa feita um livro com o título “Antes que eu me esqueça”, se não me engano, no início dos anos 1990. Sábio título. Sábio pois o ser humano por sua natureza tem o dom de esquecer. Memorizamos apenas aquilo que repetimos sempre. Concenza colocou no papel passagens de sua vida as quais tinha medo de esquecer com o passar o tempo. Ele faleceu, mas sua palavra e seu pensamento permanecem. Eu próprio, quando pego meus textos de 15 ... 20 anos atrás, estranho algumas passagens. Não me lembro delas. E fico boquiaberto pensando: “fui eu mesmo quem escreveu isso?” ...

Leandro Karnal no último final de semana publicou na imprensa um imenso artigo de reflexões voltadas para a sua própria velhice. Mensagens escritas no hoje para ele mesmo daqui 20 anos. O ser humano é mutável, seu pensamento é perecível. É curioso compararmos o hoje em outros tempos. É como ver um caderno escrito por nós mesmos no passado. A gente estranha.