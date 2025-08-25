Mensagem para nosso futuro

Não estou nesta fase, mas preservo as amizades com septuagenários e octogenários. Essas amizades surgiram 30 ... 40 anos atrás. Talvez mais, talvez menos. Eu também era mais jovem. Não faço qualquer diferença. Pelo contrário, mais ouço que falo pois sei que da mente destas pessoas sai muita vivência, história de um longo passado gostoso de ouvir pois confio em tudo e saboreio cada palavra dita.
Henrique Conceza, escritor e professor na Unimep, escreveu certa feita um livro com o título “Antes que eu me esqueça”, se não me engano, no início dos anos 1990. Sábio título. Sábio pois o ser humano por sua natureza tem o dom de esquecer. Memorizamos apenas aquilo que repetimos sempre. Concenza colocou no papel passagens de sua vida as quais tinha medo de esquecer com o passar o tempo. Ele faleceu, mas sua palavra e seu pensamento permanecem. Eu próprio, quando pego meus textos de 15 ... 20 anos atrás, estranho algumas passagens. Não me lembro delas. E fico boquiaberto pensando: “fui eu mesmo quem escreveu isso?” ...
Leandro Karnal no último final de semana publicou na imprensa um imenso artigo de reflexões voltadas para a sua própria velhice. Mensagens escritas no hoje para ele mesmo daqui 20 anos. O ser humano é mutável, seu pensamento é perecível. É curioso compararmos o hoje em outros tempos. É como ver um caderno escrito por nós mesmos no passado. A gente estranha.
Desta forma, ficam algumas dicas para todos nós seja daqui dez ou 20 anos. Vamos à elas ?
- Espero que eu e você em 2045 tenhamos controlado o tempo. Quando jovens temos tempo, mas falta tudo à nossa volta, desde uma casa, um carro ou o dinheiro. Queremos comer uma pizza com a namorada mas falta a bufunfa. Quando estamos ativamente na vida, o tempo nos come tornando os dias curtos achando chato festas, aniversários, pizzarias, enquanto podíamos estar encolhidos em casa para tirar o atraso do sono ou daquele “não fazer nada” aos finais de semana. Devemos ser sábios em domar o tempo e não deixa-lo nos dominar, assim como devemos aprender com o dinheiro. Não sejamos escravo dele. Tomara que no futuro, tudo isso aqui faça sentido !
- Seja sociável. Com o passar do tempo, trocamos o olhar no olho pela revista, pelo álbum de fotografia, pela televisão e agora pela internet. Mesmo em rodas de conversa, é comum ver as pessoas sentadas ao nosso lado remexendo o Instagram num nocivo stalkear para saber o que fulano está fazendo, o que sicrano está comendo, e assim vai. Isso tem nome, chama-se FOMO, uma síndrome já tratada como doença. Gostoso mesmo, é jogar baralho, um jogo de tabuleiro, independente de fazer calor ou chover lá fora. Importante é sentir pessoas ao seu lado que um dia nos deixarão e, muitas vezes, sem dizer um “te amo” ou um “tchau”. Espero que entendamos isso no futuro.
- Não seja teimoso ! Sim. Você e eu não devemos ser teimosos com o passar o tempo. Parece que isso anda de mão dada na velhice. Semanas atrás estava eu numa farmácia na rua Governador esperando ser atendido. Repentinamente um barulhão. Olho para a entrada, um homem caído ao chão. Celular para cá, documentos para lá e ele estendido no chão com a cara espatifada. Caiu sabe-se lá como. O erguemos, colocamos numa cadeira e o mesmo começou a reclamar que doía sua face, a qual começou apresentar sinais de sangramento. Aparentava ser octogenário. “O senhor quer que avise alguém da família?”, disse minha esposa. A resposta: “eles não ligam para mim, estão passeando e de nada adianta ligar”. Para mim, pura teimosia. Sentimos dó, mas notamos um vazio na vida do mesmo num momento em que quatro ou cinco estranhos o socorreram e o mesmo negava ajuda de pessoas “sangue do seu sangue”, os familiares que estavam passeando.
Fórmula boa e fácil não existe. Talvez daqui uma semana eu leia isso tudo e pense que escrevi a maior besteira. Não sei, talvez leia tudo isso em 2045. Sem pressa, aliás.
Edson Rontani Jr. é Jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.