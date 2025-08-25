A força das lideranças regionais

Nos últimos anos, tenho reafirmado uma convicção que carrego desde antes de assumir o mandato: o futuro de São Paulo, e do Brasil, não se constrói apenas nas capitais ou nos grandes centros urbanos. Ele nasce, sobretudo, nas cidades do interior, nos bairros, nas comunidades, onde a vida acontece de forma concreta e onde estão os desafios mais imediatos da população. É nesse contexto que as lideranças regionais ganham papel fundamental, pois são elas que traduzem em voz política as necessidades reais da população.
Quando pensamos em lideranças regionais, falamos não apenas de prefeitos, vereadores ou deputados, mas também de líderes comunitários, religiosos, associações de bairro, entidades do terceiro setor e representantes de categorias profissionais e patronais. São essas pessoas que conhecem de perto as dores e as potencialidades de cada localidade. Elas sabem onde falta um posto de saúde, onde a estrada precisa de manutenção, onde há talentos esperando uma oportunidade e onde é urgente o investimento em segurança pública.
Na Assembleia Legislativa, percebo diariamente como a força das lideranças do interior faz diferença. Muitas das leis e projetos que avançam em benefício da população surgem de diálogos com prefeitos, câmaras municipais e representantes da sociedade civil. O trabalho do deputado é justamente ser essa ponte entre as demandas locais e o Estado, garantindo que nenhuma região fique esquecida ou tratada com desigualdade.
Piracicaba, é um exemplo vivo desse protagonismo. A história, a cultura e a força econômica da região mostram que o interior paulista é a locomotiva do nosso.
Sem o interior, São Paulo não é o motor do Brasil. A agricultura, a indústria e o comércio regionais sustentam a economia, geram empregos e mantêm vivas tradições que fortalecem a identidade do nosso povo.
No entanto, esse potencial só se transforma em resultados concretos quando existe união entre lideranças locais e representação política responsável. Precisamos de vozes que saibam dialogar com o governo estadual, que levem adiante as demandas de suas comunidades e que não permitam que as decisões fiquem restritas a gabinetes distantes da realidade do cidadão comum. É por isso que defendo, com firmeza, o fortalecimento do municipalismo: quanto mais próximos das pessoas estiverem os gestores e parlamentares, mais justa e eficaz será a política pública.
O grande desafio é transformar as conquistas locais em políticas de alcance estadual. Se uma cidade encontra solução inovadora para o transporte público ou para a educação, essa experiência pode e deve inspirar outras regiões. Quando as lideranças regionais são ouvidas, toda a sociedade ganha. Quando são ignoradas, perdem-se oportunidades de avanço que poderiam beneficiar milhares de famílias.
O interior paulista tem mostrado ao longo da história que sabe se organizar, produzir e inovar. Cabe a nós, representantes eleitos, assegurar que esse trabalho seja reconhecido e apoiado pelo Estado. Essa é a essência do meu mandato: ser uma voz firme em defesa de Piracicaba, da nossa região e de todas as cidades que compõem o coração de São Paulo.
Valorizar as lideranças regionais não é apenas reconhecer seu papel, mas também garantir que cada cidadão, independentemente de onde viva, tenha seus direitos respeitados e sua dignidade assegurada. É esse o compromisso que assumo todos os dias ao exercer meu mandato: transformar as demandas da nossa gente em políticas públicas que façam diferença na vida real.
Alex Madureira é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.