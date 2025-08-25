A força das lideranças regionais

Nos últimos anos, tenho reafirmado uma convicção que carrego desde antes de assumir o mandato: o futuro de São Paulo, e do Brasil, não se constrói apenas nas capitais ou nos grandes centros urbanos. Ele nasce, sobretudo, nas cidades do interior, nos bairros, nas comunidades, onde a vida acontece de forma concreta e onde estão os desafios mais imediatos da população. É nesse contexto que as lideranças regionais ganham papel fundamental, pois são elas que traduzem em voz política as necessidades reais da população.

Quando pensamos em lideranças regionais, falamos não apenas de prefeitos, vereadores ou deputados, mas também de líderes comunitários, religiosos, associações de bairro, entidades do terceiro setor e representantes de categorias profissionais e patronais. São essas pessoas que conhecem de perto as dores e as potencialidades de cada localidade. Elas sabem onde falta um posto de saúde, onde a estrada precisa de manutenção, onde há talentos esperando uma oportunidade e onde é urgente o investimento em segurança pública.

Na Assembleia Legislativa, percebo diariamente como a força das lideranças do interior faz diferença. Muitas das leis e projetos que avançam em benefício da população surgem de diálogos com prefeitos, câmaras municipais e representantes da sociedade civil. O trabalho do deputado é justamente ser essa ponte entre as demandas locais e o Estado, garantindo que nenhuma região fique esquecida ou tratada com desigualdade.

Piracicaba, é um exemplo vivo desse protagonismo. A história, a cultura e a força econômica da região mostram que o interior paulista é a locomotiva do nosso.