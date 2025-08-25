Açúcar, cérebro e tempo: quando o doce acelera o envelhecimento

Outro dia estava esperando uma aluna chegar para uma aula no parque da rua do porto e sentou ao meu lado o senhor Gilberto, que me reconheceu e disse ser leitor assíduo de minhas colunas e do gigante Cecilio. Ele contou que começou a caminhar por ordem do médico, pois havia recebido o diagnóstico de diabetes e estava perdendo a luta pela saúde de seu corpo por causa do açúcar que consumia das mais variadas formas. Mas que aos poucos isso foi mudando, e ele passou a se interessar em como poderia envelhecer de forma mais saudável.

Sabemos que o cérebro humano depende da glicose como principal fonte de energia. É como se fosse o combustível que mantém acesas as luzes de uma grande cidade. Porém, quando esse combustível chega em excesso e de forma contínua, deixa de ser aliado e começa a desgastar as estruturas mais delicadas. O açúcar em demasia provoca inflamação, dificulta a ação da insulina no sistema nervoso central e acelera processos ligados à perda de memória, tornando o cérebro mais vulnerável ao envelhecimento precoce.

Esse efeito acontece porque a glicose e a frutose em excesso participam da chamada glicação, um processo que forma compostos chamados produtos de glicação avançada. Eles funcionam como uma espécie de “ferrugem doce”, que se deposita em proteínas e lipídios do cérebro, modificando suas funções. Outro ponto importante é a resistência à insulina cerebral. Pouca gente sabe, mas a insulina não serve apenas para controlar o açúcar no sangue. Dentro do cérebro, ela também ajuda os neurônios a conversarem melhor, especialmente em regiões críticas para a memória, como o hipocampo. Quando há excesso crônico de açúcar, os receptores de insulina se tornam menos responsivos. É como se a música perdesse o volume: os neurônios passam a se comunicar mal, e a plasticidade sináptica diminui. Esse cenário contribui para quadros de declínio cognitivo e se soma às inflamações naturais do envelhecer.