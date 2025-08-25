O Brasil é maior que a ação de um grupo de traidores

A falta de patriotismo da família Bolsonaro e seus aliados vem causando graves problemas ao nosso país. Pela ação direta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, eleito pelo povo e pago com dinheiro público, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem se empenhando em interferir no funcionamento das instituições brasileiras, na nossa economia e na política externa, aplicando um tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. Esta medida tem impacto direto na economia do nosso país, sobretudo em Piracicaba, Matão e outros municípios paulistas. Os municípios de Piracicaba e Matão, registre-se, são os mais atingidos em todo o país.

Em Piracicaba, a exportação de máquinas agrícolas para os Estados Unidos responde por mais de 42% de todas as exportações do Município. Com o tarifaço, o sindicato dos empresários do setor calcula que a indústria do setor em Piracicaba poderá ter que dispensar em torno de 5 mil trabalhadores no final deste ano. Em Matão a exportação de suco de laranja está sendo atingida, afetando emprego, renda e comércio local.

Por essa razão, cumprindo meu compromisso enquanto deputada estadual que reside, atua e representa Piracicaba e região na Assembleia Legislativa, sem descuidar das outras regiões do estado onde também tive expressiva votação nas duas eleições que disputei, atendi solicitação das entidades representativas de empresários e trabalhadores e solicitei audiência com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, audiência esta que se realizou no dia 20 de agosto, no Palácio do Planalto, em Brasília.