O Brasil é maior que a ação de um grupo de traidores

A falta de patriotismo da família Bolsonaro e seus aliados vem causando graves problemas ao nosso país. Pela ação direta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, eleito pelo povo e pago com dinheiro público, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem se empenhando em interferir no funcionamento das instituições brasileiras, na nossa economia e na política externa, aplicando um tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras. Esta medida tem impacto direto na economia do nosso país, sobretudo em Piracicaba, Matão e outros municípios paulistas. Os municípios de Piracicaba e Matão, registre-se, são os mais atingidos em todo o país.
Em Piracicaba, a exportação de máquinas agrícolas para os Estados Unidos responde por mais de 42% de todas as exportações do Município. Com o tarifaço, o sindicato dos empresários do setor calcula que a indústria do setor em Piracicaba poderá ter que dispensar em torno de 5 mil trabalhadores no final deste ano. Em Matão a exportação de suco de laranja está sendo atingida, afetando emprego, renda e comércio local.
Por essa razão, cumprindo meu compromisso enquanto deputada estadual que reside, atua e representa Piracicaba e região na Assembleia Legislativa, sem descuidar das outras regiões do estado onde também tive expressiva votação nas duas eleições que disputei, atendi solicitação das entidades representativas de empresários e trabalhadores e solicitei audiência com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, audiência esta que se realizou no dia 20 de agosto, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Participaram da reunião: Wagner da Silveira, presidente do Sindicato de Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, André Simioni, Diretor Comercial da Tecparts do Brasil, Andrea Park, Diretora de Assuntos Governamentais de Corporativos da Caterpillar, Fernando Petrolino, presidente da Elring Klinger do Brasil, Erick Gomes, diretor da Dan Power e presidente do SIMPESPI – Sindicato das Indústrias do Setor Metal Mecânico de Piracicaba e região, Daniela Cordeiro, da Painco Indústria e Comércio, os prefeitos Helio Zanatta (Piracicaba), Cido Ferrari (Matão), e João Victor (Águas de São Pedro), o secretário de Finanças de Matão, William Basso, além da secretária de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba, Thais Fornicola, e Alexandre Antoniosi, diretor titular do CIESP Matão, assim como assessores e membros do governo federal.
Na reunião, os empresários protocolaram documento expondo a situação e reivindicando medidas para mitigar os impactos do tarifaço. Conversamos sobre diversos aspectos do problema e o vice-presidente reafirmou todo o empenho do governo federal em atuar no sentido de preservar nossa indústria, nossa economia, os empregos e a renda dos trabalhadores. Todos nós somos testemunhas da postura e da atuação do presidente Lula, defendendo nossos interesses econômicos, mas, sobretudo, defendendo a soberania do nosso país diante de inaceitáveis ataques de uma potência estrangeira.
O vice-presidente informou sobre medidas como a reprogramação de prazos para pagamento de impostos, com redução de valores, compensações financeiras de mais de R$ 30 bilhões, além de assumir o compromisso de propor no governo medidas para diminuir o impacto do aumento das tarifas sobre as cadeias produtivas, especialmente nas indústrias metal-mecânica e metalúrgica. Lamento que o governador Tarcísio de Freitas declare que o presidente Lula deveria entregar “algumas vitórias” a Donald Trump.
Foi com muita satisfação que intermediei esta reunião, bastante plural em sua composição, porque considero disputas eleitorais não se sobrepõem aos interesses do povo brasileiro. Como agentes públicos, trabalhamos para o povo. Porém, a extrema-direita coloca seus interesses partidários acima de pautas importantíssimas – como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, a lei de proteção à infância e outras.
O Brasil é maior que a ação de um grupo de antipatriotas que age contra o nosso povo. Continuaremos a defender a classe trabalhadora, o setor produtivo, a democracia e a soberania nacional.
Professora Bebel é deputada estadual pelo PT e segunda presidente da APEOESP.