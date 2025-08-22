Benefícios da prática sexual (2-3)

Ter orgasmos é ótimo para o cérebro: estudos mostram que, durante o clímax sexual, há um aumento no fluxo de sangue, fazendo com que mais nutrientes e oxigênio cheguem ao cérebro. Enquanto alguns exercícios mentais aumentam a atividade cerebral em regiões localizadas, o orgasmo ativa o cérebro como um todo. O sexo aumenta a liberação de adrenalina, o que melhora e muito a saúde mental.

Ajuda a fortalecer a imunidade: as pessoas que mantêm relações sexuais uma ou duas vezes por semana melhoram o seu sistema imunológico em 30%. Uma frequencia alta de relações sexuais ajuda a limpar o nariz entupido. Sexo é um anti-histamínico natural. Ele ajuda a combater asma e alergias. Isso se deve ao aumento da imunoglobulina A no organismo, que protege contra resfriados e infecções.

Ajuda a aliviar dores de cabeça: o sexo não precisa mais ser evitado por conta de dores de cabeça. Na verdade, transar ajuda a aliviar esse desconforto. Diversas pessoas que sofrem de enxaqueca e/ou cefaleia relataram sentir-se melhor depois da relação sexual. Isso se deve ao fato de que, durante o sexo, há um aumento na produção de endorfina, substância que ajuda a aliviar qualquer tipo de dor. Ou seja, ter relações sexuais relaxa a tensão que comprime os vasos sanguíneos cerebrais. Então, aquela famosa frase "hoje não estou a fim de transar, pois estou com dor de cabeça" não precisa mais ser utilizada como desculpa. Sendo assim, transar/fazer amor é uma ótima aspirina para quem está com a cabeça doendo.

Torna o coração do homem mais forte: cerca de quatro mil homens foram avaliados durante uma pesquisa feita pela Universidade de Florença, na Itália, que constatou menos problemas no coração e mais tempo de vida para aqueles que mantiveram uma vida sexual ativa até ali. Os cientistas envolvidos na pesquisa explicam que o sexo estimula a produção de testosterona, hormônio que pode atuar como protetor do sistema cardiovascular (o sexo frequente pode reduzir o risco de infartos fatais e de derrames).

Melhora a aparência da pele: pessoas na faixa dos 40 anos que mantêm relações sexuais pelo menos três vezes na semana têm aparência mais jovem. A afirmação é de pesquisadores do Hospital Royal Edinburgh, na Escócia. Os estudiosos acreditam que esse resultado se deve ao hormônio DHEA, liberado durante o sexo e produzido pelas glândulas suprarrenais. Ele pode aumentar a produção de colágeno e, como consequência, reduzir as rugas. Os cientistas descobriram também, que quando uma mulher faz sexo, produz grandes quantidades de estrógeno que dá brilho e maciez ao cabelo. Alguns acreditam que fazer amor devagar, suave e relaxadamente reduz as chances de sofrer dermatites, erupções na pele e acne. O suor produzido limpa os poros e faz sua pele brilhar.