Soberania brasileira acima de tudo?

Quando estudamos história lá nos tempos do antigo ginásio, havia uma palavra glamurosa que ostentávamos com orgulho: soberania. O que é ser soberano? É ter independência e mandar no seu próprio quintal. Soberania nacional é mandar no próprio país. Mas o mundo moderno e globalizado de hoje já não comporta mais conceitos tão simples e hermeticamente fechados. Aprendemos a duras penas que, na vida, sempre há um preço a se pagar. E também aprendemos que, muitas vezes, a melhor escolha é a menos pior ou àquela que nos der menor prejuízo.

Há um dito popular que gosto muito, seja por sua crueza, seja por seu irreparável senso de realidade: contra a força não há direito que prevaleça. Essa mesma sabedoria popular também está presente nesses outros dois aforismos: “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, ou “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”. O mesmo Donald Trump que impôs tarifas alfandegárias ao Brasil (em punição fundada em razões várias que não cabe aqui relembrar) colocou um prêmio de US$ 50 milhões (de dólares) para a cabeça de Nicolás Maduro, presidente (líder ou ditador) da Venezuela. Se isso não for ingerência na soberania nacional alheia, já não sei mais o que é.

Não cabe aqui fazermos uma avaliação de certo ou errado; justo ou injusto. Apenas nos cabe analisar a realidade tal como ela nos foi apresentada. E a partir daí buscar caminhos para resolvê-la. Um prêmio pela cabeça de um estrangeiro seja por US$ 1 (um dólar) ou 50 milhões não faz diferença para o conceito de violação de soberania. Mas faz muita diferença para o bolso de quem vai receber. O fato é que ao colocar um preço nas coisas, tudo fica mais fácil de negociar e - por extensão - de se resolver. Só nega esse princípio quem nunca se viu numa posição de barganha por algo. É claro que não há barganha contra a morte - fato inevitável para todos nós.