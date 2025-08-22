Bom dia a todos!

Essa é a forma gramatical correta de nos referirmos a todas as pessoas presentes num evento. Todos é um pronome indefinido que abrange masculino, feminino e outros gêneros. E se refere a toda gente e todo mundo. É uma redundância usar todos e todas. Assim como a palavra criança, é a forma culta para designar seres humanos na primeira fase da vida. Inclui todos os gêneros, não é necessário usar menines ou outras distorções da língua. São pleonasmos – emprego de palavras desnecessárias ao sentido da expressão, tanto do ponto de vista sintático quanto do significado.

Outra palavra utilizada erroneamente, segundo as regras da língua, é presidenta. A palavra presidente segue a regra de adolescente, gente, atendente, agente, cliente, parente, assistente, descendente, superintendente, gerente e muitas outras com esse sufixo.

Não estou aqui para falar de inclusão, do politicamente correto, mas sim do respeito às normas do uso correto da nossa “última flor do lácio, inculta e bela”, expressão que Olavo Bilac usou para designar a língua pátria. Sou uma pessoa consciente, que respeita os seres humanos, os animais e a natureza, abraço várias causas, sou vegetariana há mais de quarenta anos em respeito à vida dos animais, e tento trabalhar por um mundo melhor e mais humano. Respeito a diversidade e as ideias e ideais de cada um. Mas como escritora, defendo o uso correto da língua portuguesa.