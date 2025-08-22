XV encerra preparação contra o Araçatuba e Moisés projeta duelo

Em coletiva de imprensa, o técnico Moisés Egert falou sobre a preparação da equipe, a mentalidade para a fase decisiva e a chegada de novos reforços de Anderson Magrão, Natan e Rodrigo Carioca.

O XV de Piracicaba começa sua jornada no mata-mata da Copa Paulista neste sábado (23), às 15h, contra o AEA. A partida de ida das oitavas de final será no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba.

Egert enfatizou que, apesar da melhor campanha na primeira fase, o time precisa manter a mentalidade para o mata-mata. "O grande desafio é fazer o que nos trouxe até aqui: preparação, trabalho, entrega e respeito pelo processo. Nossos números dão confiança, mas não garantem nada. Mata-mata é detalhe, e é nisso que estamos focados", afirmou.

O treinador também descartou qualquer favoritismo. "Nossa campanha não entra em campo. Respeito ao adversário e ao nosso trabalho é fundamental. A exigência é com a gente mesmo: dar o nosso melhor em cada desafio", reforçou.

O Alvinegro Piracicabano anunciou a contratação de três atacantes para esta segunda fase. O treinador explicou que a medida é estratégica. "O mata-mata exige alternativas. São atletas que já conhecemos e que vêm para agregar qualidade e competitividade. Não vejo o ataque como um setor frágil, mas sim como um setor estratégico. Quanto mais opções tivermos, mais forte será o coletivo", disse.