XV encerra preparação contra o Araçatuba e Moisés projeta duelo

O XV de Piracicaba começa sua jornada no mata-mata da Copa Paulista neste sábado (23), às 15h, contra o AEA. A partida de ida das oitavas de final será no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba.
Em coletiva de imprensa, o técnico Moisés Egert falou sobre a preparação da equipe, a mentalidade para a fase decisiva e a chegada de novos reforços de Anderson Magrão, Natan e Rodrigo Carioca.
Egert enfatizou que, apesar da melhor campanha na primeira fase, o time precisa manter a mentalidade para o mata-mata. "O grande desafio é fazer o que nos trouxe até aqui: preparação, trabalho, entrega e respeito pelo processo. Nossos números dão confiança, mas não garantem nada. Mata-mata é detalhe, e é nisso que estamos focados", afirmou.
O treinador também descartou qualquer favoritismo. "Nossa campanha não entra em campo. Respeito ao adversário e ao nosso trabalho é fundamental. A exigência é com a gente mesmo: dar o nosso melhor em cada desafio", reforçou.
O Alvinegro Piracicabano anunciou a contratação de três atacantes para esta segunda fase. O treinador explicou que a medida é estratégica. "O mata-mata exige alternativas. São atletas que já conhecemos e que vêm para agregar qualidade e competitividade. Não vejo o ataque como um setor frágil, mas sim como um setor estratégico. Quanto mais opções tivermos, mais forte será o coletivo", disse.
Além disso, o técnico confirmou a possibilidade de mais uma contratação, desta vez para o setor defensivo. "Existe a intenção de trazer mais um atleta, dependendo da viabilidade financeira. A prioridade seria qualificar a defesa".
Sobre a situação do lateral-direito Michel, Egert informou que o jogador está em fase final de recuperação e passa por testes para saber se terá condições de atuar no sábado.
O técnico também analisou o adversário, destacando a intensidade com que o Araçatuba deve jogar. "Eles sabem da importância de vencer em casa e vão jogar com intensidade. É uma equipe jovem, organizada e competitiva. Bola parada, concentração e intensidade serão fundamentais", alertou.
Com Michel sendo dúvida, Iago deve ser o titular na lateral. Sem mais desfalques, o XVzão deve manter a base dos titulares do último duelo, contra o Paulista de Jundiaí. A provável escalação será: Reynaldo, Iago, Almir Luan, Luiz Gustavo, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel. Messias (Serginho), Erik Bessa, David Ricardo e Paulo Marcelo.