Karateca piracicabana é prata nos Jogos Pan-Americanos Júnior

A karateca Bárbara Borges, da equipe Piracicaba/Sport Way/Dojo Kai, conquistou a medalha de prata nesta quinta-feira (21) nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025. A competição, que está sendo realizada em Assunção, no Paraguai, reúne cerca de 4.000 atletas, com até 23 anos, de 41 países. No total, são 42 modalidades em disputa.
VEJA MAIS:
- XV acerta com ex-Vitória para o mata-mata da Copa Paulista
- Com Neymar e sem Vini Jr., veja a pré-lista de Ancelotti
- Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia
Em seu primeiro combate, Bárbara competiu no kumite (luta) categoria sub-21 (+68kg), e derrotou uma atleta do Paraguai por 10 a 1. Em seguida, enfrentou uma norte-americana (empate por 0 a 0) e venceu uma colombiana por 4 a 2. Na semifinal, a karateca brasileira venceu uma chilena por 3 a 2. Mas, na final, acabou sendo derrotada por uma atleta do Equador por 1 a 0. Bárbara foi única representante do Estado de São Paulo na competição.
Diego Spigolon, treinador de Bárbara, comemorou a conquista. “Ela estava muito bem preparada e conseguiu mostrar todo seu talento. Infelizmente, a vaga para os Jogos Panamericanos de Lima, no Peru, em 2027, não foi conquistada, já que apenas a campeã de cada categoria garantia vaga direta. De qualquer forma, ela seguirá trabalhando forte para buscar a classificação”, ressaltou Spigolon.
O secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Roger Carneiro, ressaltou a conquista da atleta. “Bárbara mostrou todo seu talento e levou o nome de Piracicaba nessa importante competição que reúne os melhores atletas panamericanos. Parabéns pela conquista”, enalteceu o secretário.
O Brasil defende o título dos Jogos Pan-Americanos Júnior que termina no sábado (23). Em Cali 2021, pela primeira edição, a delegação brasileira conquistou 164 medalhas no total, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze.