Karateca piracicabana é prata nos Jogos Pan-Americanos Júnior

A karateca Bárbara Borges, da equipe Piracicaba/Sport Way/Dojo Kai, conquistou a medalha de prata nesta quinta-feira (21) nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025. A competição, que está sendo realizada em Assunção, no Paraguai, reúne cerca de 4.000 atletas, com até 23 anos, de 41 países. No total, são 42 modalidades em disputa.

Em seu primeiro combate, Bárbara competiu no kumite (luta) categoria sub-21 (+68kg), e derrotou uma atleta do Paraguai por 10 a 1. Em seguida, enfrentou uma norte-americana (empate por 0 a 0) e venceu uma colombiana por 4 a 2. Na semifinal, a karateca brasileira venceu uma chilena por 3 a 2. Mas, na final, acabou sendo derrotada por uma atleta do Equador por 1 a 0. Bárbara foi única representante do Estado de São Paulo na competição.