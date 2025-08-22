A Soberania e o quem pode mais chora menos

Soberania é uma dessas palavras de paletó: tem um ar solene, veste-se de Constituição e desfila em cúpulas internacionais. No fundo, é um conceito que se resume à dignidade de um Estado em dizer: “Aqui mando eu.” É o direito de um país tomar decisões sobre si mesmo, sem ser tutelado. Só que, no mundo em que vivemos, a soberania vive num eterno braço de ferro com o velho ditado: "quem pode mais, chora menos".

A soberania deveria prevalecer no Estado com E maiúsculo, enquanto nação estruturada, com instituições sólidas, povo consciente e capacidade de se manter em pé, mesmo quando ventos geopolíticos sopram contra. Ela também exige sabedoria. Não se grita soberania com peito estufado e bolso vazio. Usá-la na hora certa é mais sobre estratégia do que bravata. É o cálculo de saber quando dizer “não” e arcar com as consequências.

Ela é de fato prevalente quando está acompanhada de independência econômica, segurança militar, confiança interna e diplomacia respeitada. Caso contrário vira soberania de papel, dessas que ardem fácil no calor de um embargo ou na pressão de um mercado que ameaça ir embora. E aí entra o “quem pode mais chora menos”. Esse é o lema não oficial das potências que tratam relações internacionais como partidas de xadrez com tabuleiro torto. Quem tem mais tanques, dólares ou influência chora menos e impõe mais.