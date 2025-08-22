“Nhô Quim” e o cansaço de amar

Que nenhum afoito comentarista se atreva a criticar, pela ausência nos estádios, a histórica e incansável torcida do “Nhô Quim”. Há muito se sabe que a “História se repete como tragédia ou comédia”. E ambas, comédia e tragédia, nada mais são do que componentes do drama. O E.C.XV de Novembro – “glorioso esquadrão”, qual canta o hino – foi, tem sido, é um drama permanente no complexo teatro da vida piracicabana. Alegria e tristeza, orgulho e vergonha, grandeza e miséria. Mas de tal forma apaixonantes que sempre nos seduziram. “Na vitória ou na derrota...” – desde os seus primórdios.

Reconheço e assumo estar entre e ser como seus amantes desconsolados. O XV entrou-me na alma – e nas vísceras – ainda aos meus distantes 9 anos de idade. Foi em 1949, quando se sagrou primeiro campeão do Interior a chegar à divisão principal do futebol paulista. Era ele – o pequenino, o caipira – a estar entre os gigantes da grande paixão brasileira. Ah! lembro-me de tudo, por mais incrível, a alguém, possa isso parecer. Lembro-me até da escalação daquele time campeão, com uma que outra alteração: Ary, Elias e Idiarte; Pedro Cardoso, Strauss e Adolfinho; De Maria, Sato, Picolino, Gatão e Rabeca.

A antiga Piracicaba – mas sempre pujante, bela – explodiu de alegria. A conquista era mais do que um sonho: tratava-se do inimaginável. Como sequer ambicionar – ainda que em sendo Atenas – Piracicaba surgir também como Esparta do Interior? Mas, acontecera. E o nome do herói era o “XV”, apenas o “XV”. Que, rapidamente, a Gazeta Esportiva reconheceria como o “Senhor Quinze”, o “Sinhô Quinze”, o adorável caipira “Nhô Quim”.