Músculos que Sustentam a Vida no seu Envelhecimento

Sabe… ultimamente tenho visto tantas mulheres próximas correndo atrás do emagrecimento a qualquer custo. Ozempic, Monjaro… nomes que soam como atalhos.

Mas, às vezes, esses atalhos cobram um preço silencioso. Porque junto com a perda de gordura, pode vir algo que não volta tão fácil: a perda de massa muscular. E ela é mais do que estética… é um dos fios que seguram a nossa longevidade.

Existe um silêncio na saúde que só percebemos quando o corpo começa a perder algo que parecia eterno: a força. Por anos, trataram o músculo como um acessório, como se fosse só uma consequência do treino. Mas a ciência… a ciência agora sussurra outra verdade.