Sistema S: Educação, Qualificação e Impacto Econômico

Minha pauta de trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo é clara: defender o desenvolvimento, a liberdade econômica e a eficiência na gestão. Nesse contexto, é fundamental que a população paulista compreenda a relevância prática e estratégica do Sistema S, uma estrutura que, em vez de onerar o contribuinte, funciona como um investimento inteligente do próprio setor produtivo no futuro de nosso estado.

O Sistema S não é uma invenção burocrática, mas uma resposta pragmática às demandas do mercado. Financiado pelas contribuições das empresas, e é crucial que se entenda isso: é o setor privado investindo em si mesmo, ele atua onde o Estado, por sua natureza, tem mais dificuldade de ser ágil e eficiente: na formação profissional e na promoção social. Em São Paulo, que é o motor econômico do Brasil, ter uma força de trabalho capacitada e competitiva é uma condição para a prosperidade.

Tomemos como exemplo o SENAI, onde fui aluno (turma de 1991, ajustador mecânico), e o SESI, por exemplo. Em nossas indústrias, desde a automotiva em Piracicaba e Região, passando pelo complexo metalúrgico, o SENAI é o celeiro de técnicos qualificados, de homens e mulheres com visão prática, que impulsionam a inovação e a produtividade. Ele garante que a mão de obra paulista esteja alinhada com as mais modernas exigências do setor industrial. O SESI, por sua vez, complementa essa ação cuidando da saúde, da educação básica e do bem-estar do trabalhador e de suas famílias, promovendo um ambiente social mais estável e produtivo, impactando diretamente o desempenho das empresas em nosso chão.