Sistema S: Educação, Qualificação e Impacto Econômico

Minha pauta de trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo é clara: defender o desenvolvimento, a liberdade econômica e a eficiência na gestão. Nesse contexto, é fundamental que a população paulista compreenda a relevância prática e estratégica do Sistema S, uma estrutura que, em vez de onerar o contribuinte, funciona como um investimento inteligente do próprio setor produtivo no futuro de nosso estado.
O Sistema S não é uma invenção burocrática, mas uma resposta pragmática às demandas do mercado. Financiado pelas contribuições das empresas, e é crucial que se entenda isso: é o setor privado investindo em si mesmo, ele atua onde o Estado, por sua natureza, tem mais dificuldade de ser ágil e eficiente: na formação profissional e na promoção social. Em São Paulo, que é o motor econômico do Brasil, ter uma força de trabalho capacitada e competitiva é uma condição para a prosperidade.
Tomemos como exemplo o SENAI, onde fui aluno (turma de 1991, ajustador mecânico), e o SESI, por exemplo. Em nossas indústrias, desde a automotiva em Piracicaba e Região, passando pelo complexo metalúrgico, o SENAI é o celeiro de técnicos qualificados, de homens e mulheres com visão prática, que impulsionam a inovação e a produtividade. Ele garante que a mão de obra paulista esteja alinhada com as mais modernas exigências do setor industrial. O SESI, por sua vez, complementa essa ação cuidando da saúde, da educação básica e do bem-estar do trabalhador e de suas famílias, promovendo um ambiente social mais estável e produtivo, impactando diretamente o desempenho das empresas em nosso chão.
Já o SEBRAE, é um aliado insubstituível para o empreendedorismo que pulsa em cada esquina do nosso Estado. Do agronegócio à indústria de serviços, são as micro e pequenas empresas que geram a maior parte dos empregos em nosso estado. O SEBRAE as capacita, as orienta na gestão e as conecta a mercados, desburocratizando o caminho e fortalecendo a espinha dorsal de nossa economia. Ele é a prova de que o apoio pode vir de forma inteligente e eficiente, sem o peso da máquina estatal.
E não posso deixar de mencionar o SENAC e o SESC, que moldam o futuro do nosso comércio e serviços, um setor gigantesco e vital em São Paulo. O SENAC prepara profissionais com a excelência exigida pelo mercado, desde o turismo até a vasta rede de comércio por todos as cidades. O SESC oferece cultura, esporte e lazer de qualidade, contribuindo para uma sociedade mais equilibrada e trabalhadores mais engajados.
No campo, o SENAR é essencial para o agronegócio paulista, que alimenta o país e o mundo. Ele capacita o produtor rural com as melhores técnicas, garantindo a produtividade e a sustentabilidade de nossa lavoura e pecuária. Para quem transporta essa riqueza, o SEST e o SENAT oferecem suporte e formação aos trabalhadores do transporte, peça fundamental da nossa logística.
É crucial entender: o Sistema S não representa gasto público, mas um investimento privado de alto retorno social e econômico. É um modelo que respeita a autonomia do setor produtivo e valoriza a capacitação da nossa gente. Minha missão é justamente garantir que essa engrenagem vital continue funcionando com a eficiência e a liberdade necessárias para que São Paulo siga na vanguarda do desenvolvimento nacional. Defendo, e sempre defenderei, o que funciona e o que impulsiona o progresso de nosso estado, sem populismo ou ideologias que prejudiquem a prosperidade que tanto almejamos.
Alex Madureira é Deputado Estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.