100 Milhas de Piracicaba terá a presença de 11 pilotos de F1600

A equipe Juka Racing vem para as prova com cinco pilotos, Luiz Las Casas, Leo Tafner, Gabriel de Souza, Danilo Gandelim e Victor Sgarbi representarão a equipe do preparador Juka Gandelim.

De todas as categorias que farão parte da programação das 100 Milhas de Piracicaba, correndo as provas preliminares, a Fórmula 1600 já tem 11 pilotos inscritos para competir no evento que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA).

Já a equipe San Race, do preparador Sandro Freitas, terá quatro bólidos inscritos e que serão pilotados por Alexandre Louza, Caio Borges, Daniel Rienda e Marcos Fortuna.

Dinho Ferreira, engenheiro da equipe Art Racing, confirmou dois pilotos na pista, mas ainda não divulgou os nomes que defenderão os carros de sua equipe nas duas provas da categoria Fórmula 1600.

Em sua 36ª edição, a 100 Milhas de Piracicaba reunirá carros da categoria Marcas e Pilotos e gaiolas tubulares. Na sua prova principal, tendo 78 voltas, somando pouco mais de 163 km em cerca de duas horas de corrida, mais de 20 carros já estão confirmados.