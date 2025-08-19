100 Milhas de Piracicaba terá a presença de 11 pilotos de F1600

De todas as categorias que farão parte da programação das 100 Milhas de Piracicaba, correndo as provas preliminares, a Fórmula 1600 já tem 11 pilotos inscritos para competir no evento que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA).
A equipe Juka Racing vem para as prova com cinco pilotos, Luiz Las Casas, Leo Tafner, Gabriel de Souza, Danilo Gandelim e Victor Sgarbi representarão a equipe do preparador Juka Gandelim.
Já a equipe San Race, do preparador Sandro Freitas, terá quatro bólidos inscritos e que serão pilotados por Alexandre Louza, Caio Borges, Daniel Rienda e Marcos Fortuna.
Dinho Ferreira, engenheiro da equipe Art Racing, confirmou dois pilotos na pista, mas ainda não divulgou os nomes que defenderão os carros de sua equipe nas duas provas da categoria Fórmula 1600.
Em sua 36ª edição, a 100 Milhas de Piracicaba reunirá carros da categoria Marcas e Pilotos e gaiolas tubulares. Na sua prova principal, tendo 78 voltas, somando pouco mais de 163 km em cerca de duas horas de corrida, mais de 20 carros já estão confirmados.
Entre os competidores, destaque para a equipe Unique Racing Team, formada pelos piracicabanos Felipe de Nadai, Rafael Brogio e Fred Pizzinatto, este último com apenas 15 anos e participando pela primeira vez da prova na categoria Marcas e Pilotos 1.6, com um Gol/VW de numeral 10.
Programação do evento
A programação inclui treinos livres na sexta-feira e corridas no sábado e no domingo. As 100 Milhas Piracicaba têm realização do ECPA, com o apoio da Prefeitura de Piracicaba através da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), além dos patrocínios da Ritec e AVT.
O ECPA está localizado na Rodovia SP-135, no Km 13,5. Para assistir às corridas, basta doar 1 kg de alimento não perecível como ingresso. O estacionamento no local custará R$ 30.
Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade em Piracicaba.
Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp no número (19) 974037683 ou consultar o perfil oficial no Instagram, @ecpa.com.br.