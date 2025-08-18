XV de Piracicaba conhece adversário das oitavas da Copa Paulista

A vitória levou o Nhô Quim a 24 pontos, com sete vitórias e três empates, mantendo-se invicto na fase de grupos. Apesar do resultado positivo, o time desperdiçou duas cobranças de pênalti que poderiam ter ampliado o placar. Agora, o Alvinegro Piracicabano enfrenta o Associação Esportiva Araçatuba, na primeira fase do mata-mata.

O XV de Piracicaba encerrou a primeira fase da Copa Paulista com chave de ouro, garantindo a melhor campanha geral da competição. Jogando no Barão da Serra Negra no último sábado (16), o time venceu o Paulista por 1 a 0, com um gol de Luizão.

O técnico Moisés Egert expressou sua satisfação com a performance da equipe. Para o treinador, agora é crucial manter a concentração, pois a equipe se prepara para as oitavas de final.

“Hoje acredito que foi uma parte daquilo que vai acontecer nas oitavas. Eu, mais do que ninguém, sei o que é um mata-mata. Já tive conquistas sendo melhor campanha, já tive conquistas chegando como azarão, como zebra… e começa do zero. Todo mundo vai ter chance. O jogo de hoje era para que a gente ganhasse respeitando aquilo que nós construímos e o nosso adversário, principalmente.”, disse.

“Agora é dar continuidade. É uma porta que se abriu, onde a gente enxerga e vê que é palpável, é real, é possível. Mas uma batalha de cada vez, onde todos são importantes. Nós estamos muito felizes, muito orgulhosos desse momento. Agora é viver o dia de hoje com a melhor campanha, com a classificação, e a partir do momento da apresentação, viver cada momento, que já é o Araçatuba nessas oitavas de final”, concluiu.