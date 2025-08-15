XV encerra preparação para enfrentar Paulista de Jundiaí

Invicto até o momento, o Nhô Quim é líder do Grupo 3 com 21 pontos, três a mais que o Primavera, segundo colocado. O Alvinegro Piracicabano venceu a equipe de Indaiatuba na última rodada e também garantiu a liderança geral da competição.

O XV de Piracicaba volta a campo neste sábado (16), diante do Paulista de Jundiaí, no Barão da Serra Negra, às 15h, pela última rodada da fase de grupos da Copa Paulista.

O técnico xvzista, Moisés Egert, falou sobre a preparação para enfrentar o Galo da Japi, de olho na próxima fase. "A gente, nesses 10 primeiros jogos, foi e é uma construção para o mata-mata. Não temos gordura para queimar, temos a chance de competir e vencer, tem que dar o melhor. É óbvio que o mata-mata tem dinâmicas que podem mudar, e a gente entende que aquilo que foi feito nos mostra preparados para aquilo que a circunstância pode mostrar no futuro."

Na busca por manter a primeira colocação no grupo e na classificação geral, o XVzão deve manter a base do time titular que venceu o Fantasma no último duelo, com apenas uma baixa: Michel.

O lateral-direito sofreu uma entorse no tornozelo e será desfalque no time de Piracicaba. Após novos exames, a assessoria xvzista revelou que o jogador teve uma lesão leve e deve ser poupado, mas deve estar de volta para o mata-mata da competição. Diante do clube Tricolor Jundiaiense, Moisés Egert deve improvisar Yago na posição.